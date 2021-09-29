Новый взгляд на любимое блюдо: готовим паровые вареники на кефире
Источник:Владимир Ярославский
Ну какой чудак откажется от вареничка? Это украинское блюдо обожают, наверное, все без исключения. Талантливый шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился рецептом вареников, который передала ему бабушка. Чем же этот рецепт такой особенный?
Вареники по семейному рецепту Владимира Ярославского замешивают на кефире, а готовят не в кипящей воде, а на пару. Поэтому они выходят удивительно пышными и нежными!
Читайте также Антибиотики, гормоны роста, "накалывание": как выбрать курятину без вредных примесей
Такие вареники готовила моя бабушка... в большой кастрюле под большой миской. Подавала в глиняной посуде, хранились они до следующего дня,
– вспоминает Владимир Ярославский.
Ну что ж, айда готовить вместе!
Рецепт паровых вареников на кефире
- Время: 40 минут
- Порции: 2
Вареники / Фото Владимира Ярославского
– 250 г жирного кефира;
– ½ яйца;
– 2 щепотки соли;
– 350 – 370 г муки;
– 6 г соды.
Приготовление:
- В миске соедините кефир, яйцо и соль. Тщательно перемешайте смесь вилкой.
Продукты для теста / Фото со страницы шеф-повара
- Добавьте муку и соду. Вымешайте тесто.
- Отправьте тесто постоять 20-30 минут при комнатной температуре.
Готовое тесто / Фото со страницы шеф-повара
- Посыпьте стол мукой и выложите тесто.
- Раскатайте тесто на вареники и вырежьте круги с помощью стакана.
- Выложите в центр каждого круга любимую начинку (картофель, сыр, вишни или фарш), защепите края теста.
- Выложите вареники на марлю и готовьте в течение 5 минут на пару.
Приготовление вареников / Фото со страницы шеф-повара
- Подавайте вареники с подливкой или сливочным маслом. Если их не смазать – они слипнутся.
Приятного аппетита!