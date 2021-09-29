Новый взгляд на любимое блюдо: готовим паровые вареники на кефире

29 сентября 2021 , 17:14
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Источник:

Владимир Ярославский

Ну какой чудак откажется от вареничка? Это украинское блюдо обожают, наверное, все без исключения. Талантливый шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился рецептом вареников, который передала ему бабушка. Чем же этот рецепт такой особенный?

Вареники по семейному рецепту Владимира Ярославского замешивают на кефире, а готовят не в кипящей воде, а на пару. Поэтому они выходят удивительно пышными и нежными!

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Такие вареники готовила моя бабушка... в большой кастрюле под большой миской. Подавала в глиняной посуде, хранились они до следующего дня,
– вспоминает Владимир Ярославский.

Ну что ж, айда готовить вместе!

Рецепт паровых вареников на кефире

  • Время: 40 минут
  • Порции: 2


Вареники / Фото Владимира Ярославского

Ингредиенты:
– 250 г жирного кефира;
– ½ яйца;
– 2 щепотки соли;
– 350 – 370 г муки;
– 6 г соды.

Приготовление:

  1. В миске соедините кефир, яйцо и соль. Тщательно перемешайте смесь вилкой.


Продукты для теста / Фото со страницы шеф-повара

  1. Добавьте муку и соду. Вымешайте тесто.
  1. Отправьте тесто постоять 20-30 минут при комнатной температуре.


Готовое тесто / Фото со страницы шеф-повара

  1. Посыпьте стол мукой и выложите тесто.
  1. Раскатайте тесто на вареники и вырежьте круги с помощью стакана.
  1. Выложите в центр каждого круга любимую начинку (картофель, сыр, вишни или фарш), защепите края теста.
  1. Выложите вареники на марлю и готовьте в течение 5 минут на пару.


Приготовление вареников / Фото со страницы шеф-повара

  1. Подавайте вареники с подливкой или сливочным маслом. Если их не смазать – они слипнутся.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак