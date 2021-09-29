Новый взгляд на любимое блюдо: готовим паровые вареники на кефире

Ну какой чудак откажется от вареничка? Это украинское блюдо обожают, наверное, все без исключения. Талантливый шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился рецептом вареников, который передала ему бабушка. Чем же этот рецепт такой особенный?

Вареники по семейному рецепту Владимира Ярославского замешивают на кефире, а готовят не в кипящей воде, а на пару. Поэтому они выходят удивительно пышными и нежными!

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Такие вареники готовила моя бабушка... в большой кастрюле под большой миской. Подавала в глиняной посуде, хранились они до следующего дня,

– вспоминает Владимир Ярославский.

Ну что ж, айда готовить вместе!

Рецепт паровых вареников на кефире

Время: 40 минут

40 минут Порции: 2



Вареники / Фото Владимира Ярославского

– 250 г жирного кефира;– ½ яйца;– 2 щепотки соли;– 350 – 370 г муки;– 6 г соды.

Приготовление:

В миске соедините кефир, яйцо и соль. Тщательно перемешайте смесь вилкой.



Продукты для теста / Фото со страницы шеф-повара

Добавьте муку и соду. Вымешайте тесто.

Отправьте тесто постоять 20-30 минут при комнатной температуре.



Готовое тесто / Фото со страницы шеф-повара

Посыпьте стол мукой и выложите тесто.

Раскатайте тесто на вареники и вырежьте круги с помощью стакана.

Выложите в центр каждого круга любимую начинку (картофель, сыр, вишни или фарш), защепите края теста.

Выложите вареники на марлю и готовьте в течение 5 минут на пару.



Приготовление вареников / Фото со страницы шеф-повара

Подавайте вареники с подливкой или сливочным маслом. Если их не смазать – они слипнутся.

Приятного аппетита!