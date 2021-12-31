Новый взгляд на закуску из паштета: быстрый рецепт к праздничному столу
31 декабря 2021 , 15:05Читати новину українською
Источник:24 канал
Хватит просто смазывать паштетом хлеб и украшать укропом. Мы подготовили вам рецепт эффектной закуски, которая поразит всех гостей. А для приготовления вам нужно всего 15 минут!
Для этого рецепта вы можете приготовить домашний паштет своими руками или купить его в магазине. Важно, чтобы он был однородной, кремовой консистенции.
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Предварительно подготовьте ягодное желе. Возьмите сок клюквы и смешайте его с набухшим желатином. Важно, чтобы весь желатин растворился. Разлейте ягодное желе на плоский противень, чтобы оно застыло слоем 1 сантиметр толщиной.
Рецепт закуски из паштета
- Время: 15 минут
- Порции: на 6 человек
– тостовый хлеб;
– 200 граммов куриного паштета;
– ягодное желе (клюква или вишня);
– ягодный соус (клюква или вишня);
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– свежая петрушка.
Приготовление:
- Вырежьте из тостового хлеба кружочки одинаковой формы.
- Разогрейте сковороду со сливочным маслом и обжарьте на ней кружочки хлеба. Нам нужна только легкая и хрустящая корочка.
- Печеночный паштет переложите в кондитерский мешок с насадкой "открытая звезда". Застывшее ягодное желе вырежьте той же формой, что и тостовый хлеб.
- Формируем закуску: выложите на обжаренный хлеб кружочек желе, накройте другим. Сверху красиво выдавите паштет через кондитерский мешок.
- Добавьте на паштет ½ чайной ложки клюквенного соуса.
- Задекорируйте канапе свежей зеленью петрушки.
Приятного аппетита!
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