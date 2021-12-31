Новый взгляд на закуску из паштета: быстрый рецепт к праздничному столу

Хватит просто смазывать паштетом хлеб и украшать укропом. Мы подготовили вам рецепт эффектной закуски, которая поразит всех гостей. А для приготовления вам нужно всего 15 минут!

Для этого рецепта вы можете приготовить домашний паштет своими руками или купить его в магазине. Важно, чтобы он был однородной, кремовой консистенции.

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Предварительно подготовьте ягодное желе. Возьмите сок клюквы и смешайте его с набухшим желатином. Важно, чтобы весь желатин растворился. Разлейте ягодное желе на плоский противень, чтобы оно застыло слоем 1 сантиметр толщиной.

Рецепт закуски из паштета

Время: 15 минут

15 минут Порции: на 6 человек

– тостовый хлеб;– 200 граммов куриного паштета;– ягодное желе (клюква или вишня);– ягодный соус (клюква или вишня);– 1 столовая ложка сливочного масла;– свежая петрушка.

Приготовление:

Вырежьте из тостового хлеба кружочки одинаковой формы.

Разогрейте сковороду со сливочным маслом и обжарьте на ней кружочки хлеба. Нам нужна только легкая и хрустящая корочка.

Печеночный паштет переложите в кондитерский мешок с насадкой "открытая звезда". Застывшее ягодное желе вырежьте той же формой, что и тостовый хлеб.

Формируем закуску: выложите на обжаренный хлеб кружочек желе, накройте другим. Сверху красиво выдавите паштет через кондитерский мешок.

Добавьте на паштет ½ чайной ложки клюквенного соуса.

Задекорируйте канапе свежей зеленью петрушки.

Приятного аппетита!

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