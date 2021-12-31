Новый взгляд на закуску из паштета: быстрый рецепт к праздничному столу

31 декабря 2021 , 15:05
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Источник:

24 канал

Хватит просто смазывать паштетом хлеб и украшать укропом. Мы подготовили вам рецепт эффектной закуски, которая поразит всех гостей. А для приготовления вам нужно всего 15 минут!

Для этого рецепта вы можете приготовить домашний паштет своими руками или купить его в магазине. Важно, чтобы он был однородной, кремовой консистенции.

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Предварительно подготовьте ягодное желе. Возьмите сок клюквы и смешайте его с набухшим желатином. Важно, чтобы весь желатин растворился. Разлейте ягодное желе на плоский противень, чтобы оно застыло слоем 1 сантиметр толщиной.

Рецепт закуски из паштета

  • Время: 15 минут
  • Порции: на 6 человек
Ингредиенты:
– тостовый хлеб;
– 200 граммов куриного паштета;
– ягодное желе (клюква или вишня);
– ягодный соус (клюква или вишня);
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– свежая петрушка.

Приготовление:

  1. Вырежьте из тостового хлеба кружочки одинаковой  формы.
  1. Разогрейте сковороду со сливочным маслом и обжарьте на ней кружочки хлеба. Нам нужна только легкая и хрустящая корочка.
  1. Печеночный паштет переложите в кондитерский мешок с насадкой "открытая звезда". Застывшее ягодное желе вырежьте той же формой, что и тостовый хлеб.
  1. Формируем закуску: выложите на обжаренный хлеб кружочек желе, накройте другим. Сверху красиво выдавите паштет через кондитерский мешок.
  1. Добавьте на паштет ½ чайной ложки клюквенного соуса.
  1. Задекорируйте канапе свежей зеленью петрушки.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак