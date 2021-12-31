Для цього рецепту ви можете приготувати домашній паштет власноруч, або придбати його в магазині. Важливо, щоб він однорідної, кремової консистенції.
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Заздалегідь підготуйте ягідне желе. Візьміть сік журавлини та змішайте його з набухлим желатином. Важливо, щоб весь желатин розчинився. Розлийте ягідне желе на плоске деко, щоб воно застигло шаром 1 сантиметр завтовшки.
Рецепт закуски з паштету
- Час: 15 хвилин
- Порції: на 6 осіб
Приготування:
- Виріжте з тостового хліба кружальця однієї форми.
- Розігрійте сковорідку з вершковим маслом та обсмажте на ній кружальця хліба. Нам потрібна тільки легка і хрумка скоринка.
- Печінковий паштет перекладіть у кондитерський мішок з насадкою "відкрита зірка". Застигле ягідне желе виріжте тією ж формою, що й тостовий хліб.
- Формуємо закуску: викладіть на обсмажений хліб кружальце желе, накрийте іншим. Зверху красиво вичавіть паштет через кондитерський мішок.
- Додайте на паштет ½ чайної ложки журавлинового соусу.
- Задекоруйте канапе свіжою зеленню петрушки.
Смачного!
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