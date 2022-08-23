Такое сливовое варенье с шоколадом и какао отлично подходит с блинами, сырниками или просто на тостах. Оно обязательно понравится вашей семье, ведь очень похоже на нутеллу.

Читайте также Можно даже на диете: простой рецепт персикового зефира

Рецепт шоколадной пасты со сливами

  • Время: 2 часа
  • Порции: три полулитровых банка

Приготовление:

  • Тщательно помойте сливы, удалите из них косточки. Переложите в чашу блендера и измельчите. Переложите сливовое пюре в кастрюлю и всыпьте сахар. Доведите все до кипения и варите на медленном огне, снимая шум шумовкой.
  • Чем дольше вы будете варить варенье, тем гуще оно будет в конце.
  • Выключите огонь и добавьте к сливовому пюре ванильный сахар, просеянное какао и черный шоколад. Перемешайте все в однородную массу и снова доведите до кипения.
  • Готовую массу разложите горячей по стерилизованным банкам и закройте стерилизованными крышками.
  • Храните такое шоколадное варенье из слив в холодильнике.

Приятного тебе аппетита!

Видеорецепт приготовления шоколадной пасты со сливами: