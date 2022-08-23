Такое сливовое варенье с шоколадом и какао отлично подходит с блинами, сырниками или просто на тостах. Оно обязательно понравится вашей семье, ведь очень похоже на нутеллу.
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Рецепт шоколадной пасты со сливами
- Время: 2 часа
- Порции: три полулитровых банка
Приготовление:
- Тщательно помойте сливы, удалите из них косточки. Переложите в чашу блендера и измельчите. Переложите сливовое пюре в кастрюлю и всыпьте сахар. Доведите все до кипения и варите на медленном огне, снимая шум шумовкой.
- Чем дольше вы будете варить варенье, тем гуще оно будет в конце.
- Выключите огонь и добавьте к сливовому пюре ванильный сахар, просеянное какао и черный шоколад. Перемешайте все в однородную массу и снова доведите до кипения.
- Готовую массу разложите горячей по стерилизованным банкам и закройте стерилизованными крышками.
- Храните такое шоколадное варенье из слив в холодильнике.
Приятного тебе аппетита!
Видеорецепт приготовления шоколадной пасты со сливами: