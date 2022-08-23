Натуральный, сладкий домашний зефир на основе персиков – это еще и наслаждение. Он очень вкусен и понравится, как детям, так и взрослым.
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Попробуйте такой вариант излюбленного десерта, пока на рынке еще можно приобрести свежие персики. Если вы хотите готовить зефир в не сезон – используйте готовое персиковое пюре.
Рецепт персикового зефира
- Время: 2 – 8 часов
- Порции: 7
Приготовление:
- У персиков делаем надрез и полностью погружаем в кипящую воду на 30 секунд – бланшируем. Достаем, погружаем в ледяную воду и даем остыть. Снимаем шкурку, нарезаем и пробиваем блендером до состояния пюре. Увариваем до легкого загущения (или можно взять готовое персиковое пюре без сахара).
- К получившемуся персиковому пюре добавляем 140 граммов сахара, воду, агар-агар, краситель и перемешиваем. Ставим на средний огонь и, помешивая, доводим до кипения. Немного убавляем огонь и, помешивая, держим на плите 4 – 5 минут.⠀
- Как только сироп довели до кипения, к яичному белку добавляем лимонную кислоту и начинаем взбивать на средней скорости миксера до появления пены. Постепенно всыпаем 35 г сахара и взбиваем практически до устойчивых пиков.
- Продолжаем взбивать, тонкой струйкой вливаем горячий сироп (если есть термометр – температура сиропа должна быть 104 – 106 градусов). После того как влили весь сироп, взбиваем на максимальной мощности миксера пару минут до густой и плотной массы.
- Быстро кладем массу в кондитерский мешок с насадкой и отсаживаем половинки зефира на пергамент. Оставляем при комнатной температуре на несколько часов, а лучше на ночь. ⠀ ⠀
- Сочетаем 2 половинки зефира и осыпаем смесью из сахарной пудры и кукурузного крахмала. Храним в закрытом контейнере до 2-х недель.
Приятного тебе аппетита!