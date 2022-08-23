Таке сливове варення з шоколадом та какао чудово смакує з млинцями, сирниками чи просто на тостах. Воно обов'язково сподобається вашій сім'ї, адже дуже схоже на нутеллу.

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Рецепт шоколадної пасти зі сливами

Час: 2 години

2 години Порції: три півлітрові банки

Інгредієнти:

– 2 кілограми нечищених слив;

– 500 грамів цукру;

– 100 грамів какао;

– 1 пачка ванільного цукру;

– 100 грамів чорного шоколаду.

Приготування:

Ретельно помийте сливи, видаліть з них кісточки. Перекладіть їх у чашу блендера та подрібніть. Перекладіть сливове пюре в каструлю та всипте цукор. Доведіть все до кипіння та варіть на повільному вогні знімаючи шум шумівкою.

Чим довше ви будете варити варення, тим густішим воно буде наприкінці.

Вимкніть вогонь та додайте до сливового пюре ванільний цукор, просіяне какао та чорний шоколад. Перемішайте все в однорідну масу та знову доведіть до кипіння.

Готову масу розкладіть гарячою по стерилізованих банках та закрийте стерилізованими кришками.

Зберігайте таке шоколадне варення зі слив у холодильнику.

Смачного!

Відеорецепт приготування шоколадної пасти зі сливами: