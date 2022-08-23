Таке сливове варення з шоколадом та какао чудово смакує з млинцями, сирниками чи просто на тостах. Воно обов'язково сподобається вашій сім'ї, адже дуже схоже на нутеллу.
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Рецепт шоколадної пасти зі сливами
- Час: 2 години
- Порції: три півлітрові банки
Приготування:
- Ретельно помийте сливи, видаліть з них кісточки. Перекладіть їх у чашу блендера та подрібніть. Перекладіть сливове пюре в каструлю та всипте цукор. Доведіть все до кипіння та варіть на повільному вогні знімаючи шум шумівкою.
- Чим довше ви будете варити варення, тим густішим воно буде наприкінці.
- Вимкніть вогонь та додайте до сливового пюре ванільний цукор, просіяне какао та чорний шоколад. Перемішайте все в однорідну масу та знову доведіть до кипіння.
- Готову масу розкладіть гарячою по стерилізованих банках та закрийте стерилізованими кришками.
- Зберігайте таке шоколадне варення зі слив у холодильнику.
Смачного!
Відеорецепт приготування шоколадної пасти зі сливами: