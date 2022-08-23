Нутелла из слив: рецепт домашнего варенья с шоколадом

Обожаете популярную шоколадную пасту с орехами? А если мы предложим вам приготовить его дома, но из слив и шоколада. Это очень вкусно!

Такое сливовое варенье с шоколадом и какао отлично подходит с блинами, сырниками или просто на тостах. Оно обязательно понравится вашей семье, ведь очень похоже на нутеллу.

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Рецепт шоколадной пасты со сливами

Время: 2 часа

2 часа Порции: три полулитровых банка

– 2 килограмма нечищеных слив;– 500 граммов сахара;– 100 граммов какао;– 1 пачка ванильного сахара;– 100 граммов черного шоколада.

Приготовление:

Тщательно помойте сливы, удалите из них косточки. Переложите в чашу блендера и измельчите. Переложите сливовое пюре в кастрюлю и всыпьте сахар. Доведите все до кипения и варите на медленном огне, снимая шум шумовкой.

Чем дольше вы будете варить варенье, тем гуще оно будет в конце.

Выключите огонь и добавьте к сливовому пюре ванильный сахар, просеянное какао и черный шоколад. Перемешайте все в однородную массу и снова доведите до кипения.

Готовую массу разложите горячей по стерилизованным банкам и закройте стерилизованными крышками.

Храните такое шоколадное варенье из слив в холодильнике.

Приятного тебе аппетита!

Видеорецепт приготовления шоколадной пасты со сливами: