Нутелла из слив: рецепт домашнего варенья с шоколадом

23 августа 2022 , 14:19
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Источник:

ютуб Лилии Цвет

Обожаете популярную шоколадную пасту с орехами? А если мы предложим вам приготовить его дома, но из слив и шоколада. Это очень вкусно!

Такое сливовое варенье с шоколадом и какао отлично подходит с блинами, сырниками или просто на тостах. Оно обязательно понравится вашей семье, ведь очень похоже на нутеллу.

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Рецепт шоколадной пасты со сливами

  • Время: 2 часа
  • Порции: три полулитровых банка
Ингредиенты:
– 2 килограмма нечищеных слив;
– 500 граммов сахара;
– 100 граммов какао;
– 1 пачка ванильного сахара;
– 100 граммов черного шоколада.

Приготовление:

  • Тщательно помойте сливы, удалите из них косточки. Переложите в чашу блендера и измельчите. Переложите сливовое пюре в кастрюлю и всыпьте сахар. Доведите все до кипения и варите на медленном огне, снимая шум шумовкой.
  • Чем дольше вы будете варить варенье, тем гуще оно будет в конце.
  • Выключите огонь и добавьте к сливовому пюре ванильный сахар, просеянное какао и черный шоколад. Перемешайте все в однородную массу и снова доведите до кипения.
  • Готовую массу разложите горячей по стерилизованным банкам и закройте стерилизованными крышками.
  • Храните такое шоколадное варенье из слив в холодильнике.

Приятного тебе аппетита!

Видеорецепт приготовления шоколадной пасты со сливами:

 

Автор: Богданна Рибак