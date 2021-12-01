Для этого Ванесса, известная в TikTok под ником vnklove, использует овощ, который есть в каждом доме. Количество соли в блюдах женщина уменьшает с помощью... обычной картошки!

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Как удалить лишнюю соль, Ванесса показала на видео. Лайфхак работает только с жидкими блюдами (супами и рагу), но от этого он не менее чудесен.

Избавиться от соли благодаря картофелю можно только в жидких блюдах / Фото Unsplash

Как уменьшить количество соли

Ванесса рассказала, что для того, чтобы блюдо стало менее насыщенным солью, надо положить в него одну картофелину.

Случалось ли, что вы случайно подсыпали слишком много соли в пищу и не знали, что делать? Очистите картофель, добавьте его в суп и дайте ему вариться в нем,

– рассказала женщина.

По словам Ванессы, картофель поглощает избыток соли и придает блюду особый вкус. Женщина добавила, что картофель можно удалить в конце приготовления.