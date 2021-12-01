Для цього Ванесса, відома в тіктоці під ніком vnklove, використовує овоч, який є в кожному домі. Кількість солі у стравах жінка зменшує за допомогою… звичайної картоплі!

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Як прибрати надлишок солі, Ванесса показала на відео. Лайфхак працює лише з рідкими стравами (супами та рагу), але від того він не менш чудовий.

Позбутися солі завдяки картоплі можна тільки у рідких стравах / Фото Unsplash

Як зменшити кількість солі

Ванесса розповіла, що для того, щоб страва стала менш насиченою сіллю, треба покласти до неї одну картоплину.

Чи траплялося, що ви випадково підсипали занадто багато солі в їжу і не знали, що робити? Очистіть картоплю, додайте її в суп і дайте їй варитися в ньому,

– розповіла жінка.

За словами Ванесси, картопля поглинає надлишок солі та надає страві особливого смаку. Жінка додала, що картоплю можна видалити в кінці приготування.