Мясная нарезка – обязательный компонент любого праздника, особенно на Пасху. Из-за озабоченности можно приготовить или купить мясные блюда заранее, однако тогда возникает вопрос, как правильно все хранить.

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Ветчина, шпондер или колбаса будут дольше оставаться свежими, если позаботиться о правильных условиях хранения. После покупки или приготовления на собственной кухне недостаточно просто поставить их в холодильник. Подсказываем, что надо делать, чтобы полностью насладиться вкусом любимых продуктов даже через несколько дней.

Где хранить

Лучше всего хранить ломтики ветчины, завернутые в пергаментную бумагу, на средней полке холодильника. Они хорошо сохраняются 3-5 дней. Температурный режим – от 2 до 7 градусов.

Какие мясные продукты дольше останутся свежими

Продукты с высокой гидратацией, такие как сосиски или паштеты, а также ветчина должны быть съедены в течение 4 – 5 дней после покупки, если они не были специально подготовлены для длительного хранения.

Вкусно и сочно / Фото pexels

Если вы не хотите слишком часто ходить по магазинам, неплохо будет запастись вяленым мясом. Обычно оно имеет более длительный срок годности и не теряет своих свойств даже через неделю после покупки. Это можно объяснить меньшим содержанием воды, но такие продукты также следует хранить только в холодильнике.

Чтобы мясные продукты дольше были свежими, их нельзя хранить в фольге. Так перекрывается циркуляция воздуха, что будет способствовать накоплению влаги, в результате чего мясо быстро покроется плесенью.