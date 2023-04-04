М’ясна нарізка – обов’язковий компонент будь-якого свята, особливо на Великдень. Через заклопотаність можна приготувати або ж купити м’ясні страви заздалегідь, проте тоді виникає запитання, як правильно все зберігати.

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Шинка, шпондер чи ковбаса будуть довше залишатися свіжими, якщо подбати про правильні умови зберігання. Після покупки або ж приготування на власній кухні недостатньо просто поставити їх в холодильник. Підказуємо, що робити, щоб сповна насолодитися смаком улюблених продуктів навіть через кілька днів.

Де зберігати

Найкраще зберігати скибочки шинки, загорнуті в пергаментний папір, на середній полиці холодильника. Вони добре зберігаються 3 – 5 днів. Температурний режим – від 2 до 7 градусів.

Які м'ясні продукти довше залишаться свіжими

Продукти з високою гідратацією, такі як сосиски або паштети, а також шинка, повинні бути з’їдені впродовж 4 – 5 днів після покупки, якщо вони не були спеціально підготовлені для тривалого зберігання.

Смачно та соковито / Фото pexels

Якщо ви не хочете занадто часто ходити по магазинах, непогано буде запастися в’яленим м’ясом. Зазвичай воно має довший термін придатності і не втрачає своїх властивостей навіть через тиждень після покупки. Це можна пояснити меншим вмістом води, але такі продукти також варто зберігати лише у холодильнику.

Для того, щоб м'ясні продукти довше були свіжими, їх не можна зберігати у фользі. Так перекривається циркуляція повітря, що сприятиме накопиченню вологи, внаслідок чого м’ясо швидко вкриється пліснявою.