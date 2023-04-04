Пасхальные заготовки: как правильно хранить колбасу и другие мясные продукты
Источник:smakosze
Подготовиться к праздникам заранее – всегда хорошая идея. Впрочем, нужно хорошо позаботиться о том, чтобы блюда не потеряли аппетитный вид и удивительный вкус.
Мясная нарезка – обязательный компонент любого праздника, особенно на Пасху. Из-за озабоченности можно приготовить или купить мясные блюда заранее, однако тогда возникает вопрос, как правильно все хранить.
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Ветчина, шпондер или колбаса будут дольше оставаться свежими, если позаботиться о правильных условиях хранения. После покупки или приготовления на собственной кухне недостаточно просто поставить их в холодильник. Подсказываем, что надо делать, чтобы полностью насладиться вкусом любимых продуктов даже через несколько дней.
Где хранить
Лучше всего хранить ломтики ветчины, завернутые в пергаментную бумагу, на средней полке холодильника. Они хорошо сохраняются 3-5 дней. Температурный режим – от 2 до 7 градусов.
Какие мясные продукты дольше останутся свежими
Продукты с высокой гидратацией, такие как сосиски или паштеты, а также ветчина должны быть съедены в течение 4 – 5 дней после покупки, если они не были специально подготовлены для длительного хранения.
Если вы не хотите слишком часто ходить по магазинам, неплохо будет запастись вяленым мясом. Обычно оно имеет более длительный срок годности и не теряет своих свойств даже через неделю после покупки. Это можно объяснить меньшим содержанием воды, но такие продукты также следует хранить только в холодильнике.
Чтобы мясные продукты дольше были свежими, их нельзя хранить в фольге. Так перекрывается циркуляция воздуха, что будет способствовать накоплению влаги, в результате чего мясо быстро покроется плесенью.