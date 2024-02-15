Ответ точно удивит: почему вы допускаете ошибку, когда чистите чеснок

Чеснок является безоговорочным королем вкусов на кухне. Он усиливает вкус блюд, добавляя им характерности и выразительности. Хотя чистить и измельчать его может быть утомительно, есть случаи, когда это дополнение не требует очистки.

Чеснок – одна из самых универсальных кулинарных добавок, способных значительно обогатить вкус блюд. Он есть в арсенале практически на каждой кухне, а для его измельчения мы часто используем пресс. Однако даже в таких простых действиях как чистка чеснока можно делать ошибки, которые усложняют работу на кухне.

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Ошибки при использовании чеснока

На удивление, многие повара допускают основную ошибку, используя пресс для чеснока – они очищают зубчики чеснока перед тем, как их измельчить. Это неоправданно усложняет вашу работу! Чеснок легко выжимается в прессе вместе с кожурой. Мякоть легко отделится от скорлупы, а вы сэкономите время и не испачкаете руки.

Незаменимый ингредиент / Фото unsplash

Как нейтрализовать запах чеснока

Хотя аромат чеснока в блюдах желателен, он может надоедать на руках. Как от этого избавиться? Просто протрите руки молотым кофе, который поглотит запах и одновременно сделает нежный пилинг. Другой способ – протереть руки лимонным соком и солью.

Секреты идеального измельчения чеснока

Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам получить максимальное удовольствие от чеснока

Используйте свежий чеснок – его будет легче выжать.

Зубчик чеснока поместите в пресс плоской стороной вниз – это обеспечит лучшее измельчение.

Не давите на пресс очень сильно – так может вытечь горький чесночный сок.

После использования тщательно очистите пресс – вы избежите образования ржавчины также это облегчит повторное использование.

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