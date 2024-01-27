Так будет гораздо лучше: нужно ли чистить хурму и почему она "вяжет"

Зимой на полках магазинов появляется сладкая хурма. Этот вкусный фрукт является настоящей копилкой витаминов.

По словам дендролога, администратора сообщества "Хурма в Украине" Евгения Ткачука, разные сорта хурмы имеют разную текстуру мякоти:

для группы константных сортов однородность текстуры характерна,

для варьирующих сортов характерна так называемая "шоколадная" мякоть с коричневыми клетками.

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Почему хурма "вяжет"

Диетолог-консультант Eat Easy Анастасия Лукаш заметила, что значительное содержание глюкозы и фруктозы в плодах хурмы не повышает гликемический индекс крови.

"В небольшой хурме есть около 60 калорий, а рекомендуемая норма – 150 – 200 граммов, на второй завтрак. Хурму можно безопасно есть, ведь от нее невозможно поправиться", – заметила диетолог.

По ее словам, людям, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом, запрещается потреблять хурму. Ведь приём большого количества этого плода может нарушить нормальную проходимость желудка и кишечника.

После употребления в пищу хурмы возникает неприятное чувство вязкости во рту. Это вызвано тем, что в состав ягоды входит танин – одна из разновидностей дубильных кислот, которая проявляет себя при столкновении со слизистой, создавая чувство терпкости во рту,

– рассказал врач-стоматолог Владимир Васильчук.

Он добавил, что для того, чтобы избавиться от терпкости, не стоит чистить зубы, ведь это может нанести эмали серьезный вред. После употребления хурмы лучше полоскать рот содовым раствором.

Нужно ли чистить хурму

По словам Евгения Ткачука, никакой причины не употреблять плоды с кожурой не существует.

"Перед потреблением плоды нужно обмыть, Но чистить хурму нет нужды. Единственное, потребителей следует предостеречь от чрезмерного потребления так называемой "яблочной" твердой хурмы, ведь при употреблении более 300 граммов за один раз в желудке могут образоваться сгустки из-за большого содержания танина, а обработка углекислым газом только камуфлирует терпкость во вкусе", – добавил Ткачук.

По словам Лукаша, хурма прекрасно повышает иммунитет благодаря:

большому количеству витаминов, таких как В, РР, А, С, кальция, железа, марганца, калия, магния,

антиоксидантам, таким как каротиноиды и флавоноиды.

Питание, богатое этими соединениями, снижает риск возникновения некоторых заболеваний, включая болезни сердца и диабет. Так что смело включайте хурму в свой рацион.