Гранат богат калием, магнием, кальцием, железом, натрием, хромом и марганцем. Употребляя его регулярно, у вас получится нормализовать давление, укрепить иммунитет и наладить работу желудочно-кишечного тракта.
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Лучшие способы почистить гранат
Есть множество способов почистить гранат. Предлагаем воспользоваться тремя из них. Эти методы действительно эффективны и просты.
Примерно-показательный способ
Такой способ подойдет, если гранат нужно почистить красиво. К примеру, для фруктового букета или к праздничному столу.
- Возьмите гранат в руки и срежьте с него кожуру сверху, не затрагивая зерна.
- Сделайте несколько надрезов по всей поверхности сверху вниз, не дорезая до конца.
- Аккуратно раскройте гранат руками.
- Удалите белые перегородки и подавайте.
Радикальный способ
Этот метод подойдет, если гранатовые зерна нужны для салата.
- Разрежьте гранат пополам, возьмите одну его часть и держите над сосудом кожурой вверх.
- Стучите ложкой или лопаткой по гранату до тех пор, пока все зерна не окажутся в тарелке.
- Не стоит поднимать гранат слишком высоко, чтобы брызги не разлетались.
Влажный способ
В данном варианте придется использовать воду. Он занимает больше времени, чем предыдущие два, но ни брызг, ни пятен от сока точно не будет.
- Сначала отрежьте кожуру сверху "крышечкой".
- Сделайте на гранате несколько надрезов и окуните фрукт в глубокую миску, наполненную водой.
- Под водой руками достаньте зерна, затем пролейте воду через дуршлаг и отделите их от жидкости.