За словами дендролога, адміністратора спільноти "Хурма в Україні" Євгенія Ткачука, різні сорти хурми мають різну текстуру м'якоті:

для групи константних сортів однорідність текстури є характерною,

для варіюючих сортів характерною є так звана "шоколадна" м'якоть з коричневими клітинами.

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Чому хурма "в'яже"

Дієтологиня-консультантка Eat Easy Анастасія Лукаш зауважила, що значний вміст глюкози та фруктози в плодах хурми не підвищує глікемічний індекс крові.

"У невеликій хурмі є близько 60 калорій, а рекомендована норма – 150 – 200 грамів, на другий сніданок. Хурму можна безпечно їсти, адже від неї неможливо погладшати", – зауважила дієтологиня.

За її словами, людям, які мають проблеми зі шлунково-кишковим трактом, забороняється споживати хурму. Адже прийом великої кількості цього плоду може порушити нормальну прохідність шлунка та кишківника.

Після вживання в їжу хурми виникає неприємне відчуття в'язкості в роті. Це спричинено тим, що до складу ягоди входить танін – один із різновидів дубильних кислот, яка проявляє себе при зіткненні зі слизовою оболонкою, створюючи відчуття терпкості в роті,

– розповіd лікар-стоматолог Володимир Васильчук.

Він додав, що для того, аби позбутися терпкості, не варто чистити зуби, адже це може завдати емалі серйозної шкоди. Після споживання хурми краще полоскати рот содовим розчином.

Чи треба чистити хурму

За словами Євгенія Ткачука, жодної причини не споживати плоди зі шкіркою не існує.

"Перед споживанням плоди потрібно обмити, але чистити хурму немає потреби. Єдине, споживачів варто застерегти від надмірного споживання так званої "яблучної" твердої хурми, адже при вживанні більше як 300 грамів за один раз в шлунку можуть утворитися згустки через великий вміст таніну, а обробка вуглекислим газом лише камуфлює терпкість в смаку", – додав Ткачук.

За словами Лукаш, хурма чудово підвищує імунітет завдяки:

великій кількості вітамінів, таких як В, РР, А, С, кальцію, заліза, марганцю, калію, магнію,

антиоксидантам, таких як каротиноїди і флавоноїди.

Харчування, багате на ці сполуки, знижує ризик виникнення деяких захворювань, включаючи хвороби серця та діабет. Тож сміливо включайте хурму у свій раціон.

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