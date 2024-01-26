Советуем вам воспользоваться этим рецептом конфет "Баунти". На их приготовление уйдет совсем мало времени.

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Рецепт домашних конфет "Баунти"

Время : 10 минут + несколько часов в стабилизацию.

: 10 минут + несколько часов в стабилизацию. Порций: 6

Ингредиенты:

– 300 граммов кокосовой стружки;

– 220 граммов сгущенки;

– 200 граммов молочного шоколада.

Приготовление:

Кокосовую стружку постепенно смешайте со сгущенкой. Должна получиться густая масса, которая не будет растекаться. Выложите массу на противень с пергаментом в форме конфет, накройте сверху пленкой и поставьте в морозилку на 20 – 30 минут. Шоколад растопите на водяной бане или в микроволновке. В застывшие конфеты воткните вилку и окуните каждую в растопленный шоколад. Оставьте в холодильнике еще на несколько часов для застывания.

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