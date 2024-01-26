Советуем вам воспользоваться этим рецептом конфет "Баунти". На их приготовление уйдет совсем мало времени.
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Рецепт домашних конфет "Баунти"
- Время: 10 минут + несколько часов в стабилизацию.
- Порций: 6
Приготовление:
- Кокосовую стружку постепенно смешайте со сгущенкой. Должна получиться густая масса, которая не будет растекаться.
- Выложите массу на противень с пергаментом в форме конфет, накройте сверху пленкой и поставьте в морозилку на 20 – 30 минут.
- Шоколад растопите на водяной бане или в микроволновке. В застывшие конфеты воткните вилку и окуните каждую в растопленный шоколад.
- Оставьте в холодильнике еще на несколько часов для застывания.