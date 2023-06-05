Только помыть или все-таки чистить от кожуры: почему шампиньоны получились невкусными
Источник:Аll recipes
Грибы – частый гость на украинских тарелках. Некоторые их очищают от кожуры, другие – нет. Есть много ошибок, частично или полностью изменяющих вкус блюда или самого продукта.
Потемневшие старые шампиньоны все-таки нужно почистить. Однако, если вы купили молодые белые грибы, шкурку с них снимать не нужно.
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Почему не нужно чистить шампиньоны
Шампиньоны – это грибы, которые растут в достаточно стерильных условиях. Владельцы производственных цехов должны соблюдать ряд правил, чтобы их товары попали на полки магазинов. Поэтому очищать грибы от кожуры перед варкой нет нужды.
Как подготовить грибы к употреблению
Некоторые кулинары утверждают, что промывание шампиньонов под водой уменьшает аромат этих грибов. Грибы можно протереть бумажным полотенцем, а менее доступные места – сухой щеткой. Однако если вы хотите их тщательно подготовить к употреблению, помойте под проточной водой.
Что влияет на вкус шампиньонов
Как оказалось, чистить грибы – занятие совершенно ненужное. Кожа грибов также не будет беспокоить вас во время еды, вдобавок – невозможно почувствовать разницу между очищенными грибом и неочищенным, по вкусу они одинаковы.
Распространенной ошибкой, влияющей на вкус грибов, является добавление соли в начале приготовления блюда. Это приводит к тому, что шампиньоны почти сразу выделяют воду и становятся темными. Солить их лучше напоследок.
Приготовьте фаршированные шампиньоны и ваши родные точно вас поблагодарят.