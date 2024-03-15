Правильный ответ вас может удивить: надо ли чистить шампиньоны

Шампиньоны являются одними из самых популярных и универсальных видов грибов в мире. Они имеют нежный вкус и приятную текстуру, что делает их идеальными для использования в различных блюдах – от супов до салатов и гарниров.

Шампиньоны обладают нейтральным вкусом, который хорошо сочетается с различными приправами и другими ингредиентами. Они имеют белую или кремовую шкурку. Как и любители, так и опытные кулинары разделяются на два лагеря, когда вопрос заходит о чистке этих грибов.

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Стоит ли чистить шампиньоны

Некоторые кулинары утверждают, что после чистки грибы становятся резиновыми. Если шампиньоны не имеют признаков порчи или потемнения, их можно не чистить. Обязательно следует очищать поврежденные плоды, в сроках хранения которых вы не уверены.

Универсальные грибы / Фото unsplash

Как быстро очистить шампиньоны

Сначала тщательно промойте шампиньоны под холодной проточной водой. При необходимости обрежьте кончики стеблей, если они выглядят сухими. Обычно кожица шампиньонов не нуждается в полной очистке, но если она выглядит грязной или пылью, можно слегка содрать ее с помощью ножа или бумажного полотенца.

Если на шампиньонах есть грязь или пыль, которые нельзя удалить с помощью промывки, можно использовать мягкую щетку или кухонное полотенце, чтобы аккуратно очистить их.

Что можно приготовить из шампиньонов

Шампиньоны на гриле. Сначала замаринуйте грибы. Соедините их с маслом, чесноком, травами и солью. Затем подмажьте до золотистого цвета.

Крем-суп из шампиньонов. Пассеруйте грибы, добавьте бульон, чеснок, лук, сливки и другие специи, и сварите вкусный крем-суп.

Маринованные шампиньоны. Замочите грибы в маринаде из уксуса, масла, трав и специй и дайте им настояться несколько часов или даже ночь.

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