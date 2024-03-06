Один из распространенных вопросов среди тех, кто заботится о безопасности и вкусе блюд, – это возможность ставить горячий суп непосредственно в холодильник. Можно ли это делать, есть ли в этом риски и как правильно поместить горячий суп в холодильник, не портя его.

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Что произойдет, если поставить горячее в холодильник

Размещение горячих продуктов непосредственно в холодильнике может повысить внутреннюю температуру прибора до потенциально опасного уровня. Это угрожает другим скоропортящимся продуктам, которые хранятся внутри.

Так работает второй закон термодинамики: тепло всегда будет перетекать от горячего к холодному. Помещение горячего супа в холодную среду означает, что тепло передается холодным объектам в холодильнике, таким как молоко, мясо или сыр, потенциально нагревая их до опасной температуры.

Вкусный суп, который важно правильно хранить / Фото unsplash

Как этого избежать

Дайте супу, рагу или другим горячим блюдам остыть на плите или столешнице примерно в течение часа. После этого их можно безопасно перенести в холодильник.

Большую кастрюлю с такими продуктами, как суп, следует разделить на небольшие порции и положить в неглубокие контейнеры, прежде чем поставить в холодильник.

Как быстро охладить продукты

Холодильник может быстро охладить продукты, даже горячие, но вы можете ускорить процесс снижения температуры с помощью этих советов. Как мы уже отмечали лучше разделить суп на порции и поместить в отдельные контейнеры. Это позволит еде быстрее остыть в холодильнике.

Если вам нужно быстрее охладить продукты перед хранением в холодильнике, вы можете поместить меньшие контейнеры с продуктами в емкость со льдом или опустить их под холодную воду.

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