Шампіньйони мають нейтральний смак, який добре поєднується з різними приправами та іншими інгредієнтами. Вони мають білу або кремову шкірку. Як і любителі, так і досвідчені кулінари розділяються на два табори коли питання заходить про чищення цих грибів.

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Чи варто чистити печериці

Деякі кулінари стверджують, що після чищення гриби стають гумовими. Якщо печериці не мають ознаки псування чи потемніння, їх можна не чистити. Обов’язково слід очищати пошкоджені плоди, у термінах зберігання яких ви не впевнені.

Універсальні гриби / Фото unsplash

Як швидко очистити печериці

Спочатку ретельно промийте печериці під холодною проточною водою. За потреби обріжте кінчики стебел, якщо вони виглядають сухими. Зазвичай шкірка печериць не потребує повного очищення, але якщо вона виглядає брудною або пилом, можна злегка здерти її за допомогою ножа або паперового рушника.

Якщо на печерицях є бруд або пил, які не можна видалити за допомогою промивання, можна використовувати м'яку щітку або кухонний рушник, щоб акуратно очистити їх.

Що можна приготувати із шампіньйонів

Шампіньйони на грилі. Спочатку замаринуйте гриби. З'єднайте їх з олією, часником, травами та сіллю. Потім підмажте до золотистого кольору.

Крем-суп із шампіньйонів. Пасеруйте гриби, додайте бульйон, часник, цибулю, вершки та інші спеції, і зваріть смачний крем-суп.

Мариновані шампіньйони. Замочіть гриби в маринаді з оцту, олії, трав та спецій і дайте їм настоятися кілька годин або навіть ніч.

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