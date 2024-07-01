Не все скажут правильно: стоит ли мыть малину

Малина с ее ярким цветом и замечательным вкусом является одной из самых любимых ягод. Ее можно употреблять "сырой", а также добавлять в различные блюда.

Варенье или компоты из малины – незаменимая консервация на зиму. Однако следует точно знать, как ее правильно подготовить прежде чем потреблять, использовать в десертах или для закруток.

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Почему стоит мыть малину

Мытье малины помогает удалить с поверхности ягод пыль и грязь. Ягоды могут переносить различные бактерии, которые могут вызывать заболевания пищевого происхождения.

Чтобы правильно вымыть малину, не повредив ее, положите ее на дуршлаг и аккуратно промойте прохладной водой. Избегайте замачивания ягод, поскольку они могут впитать воду и стать кашеобразными. После промывки осторожно промокните их бумажным полотенцем или дайте им высохнуть на чистой ткани. Этот метод помогает сохранить их текстуру и вкус, одновременно гарантируя, что они чистые и безопасные для потребления.

Компот из малины и вишен

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

– 300 грамм свежей малины;– 300 грамм свежей вишни (без косточек);– 200 грамм сахара;– 3 литра воды.

Приготовление:

Малину и вишни тщательно помойте. Вишни очистите от косточек. В большой кастрюле доведите воду до кипения. Добавьте сахар и помешивайте, пока он полностью не растворится. Добавьте малину и вишни в кипящий сироп. Уменьшите огонь до среднего и варите компот примерно 10 – 15 минут. Снимите кастрюлю с огня и разлейте по стерилизованным банкам, плотно закройте.

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