Варенье или компоты из малины – незаменимая консервация на зиму. Однако следует точно знать, как ее правильно подготовить прежде чем потреблять, использовать в десертах или для закруток.
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Почему стоит мыть малину
Мытье малины помогает удалить с поверхности ягод пыль и грязь. Ягоды могут переносить различные бактерии, которые могут вызывать заболевания пищевого происхождения.
Чтобы правильно вымыть малину, не повредив ее, положите ее на дуршлаг и аккуратно промойте прохладной водой. Избегайте замачивания ягод, поскольку они могут впитать воду и стать кашеобразными. После промывки осторожно промокните их бумажным полотенцем или дайте им высохнуть на чистой ткани. Этот метод помогает сохранить их текстуру и вкус, одновременно гарантируя, что они чистые и безопасные для потребления.
Компот из малины и вишен
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Малину и вишни тщательно помойте.
- Вишни очистите от косточек.
- В большой кастрюле доведите воду до кипения.
- Добавьте сахар и помешивайте, пока он полностью не растворится.
- Добавьте малину и вишни в кипящий сироп.
- Уменьшите огонь до среднего и варите компот примерно 10 – 15 минут.
- Снимите кастрюлю с огня и разлейте по стерилизованным банкам, плотно закройте.