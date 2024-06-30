Для хлеба нужны лишь самые простые ингредиенты. Они точно уже есть у вас дома.
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Домашний хлеб
- Время: 1 час + 5 часов
- Порций: 6
Смотрите, как печь домашний хлеб: видео
Приготовление:
- Смешайте муку, дрожжи, орегано и соль.
- Добавьте теплую воду и замесите липкое тесто. Поставьте подходить минимум на 5 часов, а еще лучше – на ночь.
- Стол хорошо посыпьте мукой и выложите тесто. Сложите каждую сторону к центру 1 раз, как конверт.
- Переложите тесто на полотенце и в миску.
- Возьмите форму для запекания с крышкой. Разогрейте ее вместе с духовкой до 220 градусов.
- В форму переложите тесто и сделайте надрез по длине. Накройте и поставьте в духовой шкаф на 30 минут.
- Через 30 минут снимите крышку и пеките еще 20 – 25 минут. Выньте готовый хлеб и дайте немного остыть.