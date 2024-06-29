Сухое варенье не требует закатывания в банки и специальных условий хранения. Это идеальный зимний десерт, когда не работает холодильник.
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Киевское сухое варенье
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 10
Приготовление:
- Помойте и почистьте клубнику. При необходимости нарежьте на кусочки одинакового размера. Из воды и сахара приготовьте сироп и залейте им ягоды. Доведите варенье до медленного кипения и варите на очень слабом огне 10 минут.
- Отставьте настаиваться на 6 – 8 часов, после чего снова проварите на слабом огне 10 минут. Таких циклов должно быть от 4 до 8.
- Когда варенье будет готово, откиньте его на сито и дайте полностью стечь сиропу. На это уйдет примерно 1,5 – 2 часа. После этого пересыпьте клубнику сахарной пудрой.
- Выложите кусочки в один слой на противень и подсушите в духовке при температуре 40 градусов. Поставьте варенье в нагретую камеру на 10 часов и сушите с приоткрытой дверцей.
- Разложите готовое варенье в посуду для хранения с плотной крышкой и поставьте в темное прохладное место с невысокой влажностью.