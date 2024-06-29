Сухое варенье не требует закатывания в банки и специальных условий хранения. Это идеальный зимний десерт, когда не работает холодильник.

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Киевское сухое варенье

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 10

Ингредиенты:

– 1 килограмм клубники;

– 1 стакан воды;

– 400 граммов сахара;

– сахарная пудра по вкусу.

Приготовление:

Помойте и почистьте клубнику. При необходимости нарежьте на кусочки одинакового размера. Из воды и сахара приготовьте сироп и залейте им ягоды. Доведите варенье до медленного кипения и варите на очень слабом огне 10 минут. Отставьте настаиваться на 6 – 8 часов, после чего снова проварите на слабом огне 10 минут. Таких циклов должно быть от 4 до 8. Когда варенье будет готово, откиньте его на сито и дайте полностью стечь сиропу. На это уйдет примерно 1,5 – 2 часа. После этого пересыпьте клубнику сахарной пудрой. Выложите кусочки в один слой на противень и подсушите в духовке при температуре 40 градусов. Поставьте варенье в нагретую камеру на 10 часов и сушите с приоткрытой дверцей. Разложите готовое варенье в посуду для хранения с плотной крышкой и поставьте в темное прохладное место с невысокой влажностью.

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