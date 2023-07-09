Добавлять петрушку и укроп можно практически в любое блюдо. Однако следует знать, как их правильно мыть и нужно ли это делать вообще. Все детали – в материале 24 Канала.

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Нужно ли мыть укроп и петрушку

Поверхностный мусор и бактерии на травах могут привести к быстрому загниванию. Мытье трав не стерилизует их, но удаляет большое количество вредных веществ, которые могут повредить организму. Поэтому травы нужно мыть обязательно, особенно те, которые вы принесли из магазина.

Невероятная пряность / Фото unsplash

Как правильно мыть травы

Мыть петрушку и укроп следует в воде, иначе они теряют свой аромат и сок.

Краткая инструкция:

Всегда мойте руки с мылом, прежде чем браться за еду.

Визуально осмотрите и выбросьте любые увядшие, гнилые или поврежденные стебли или листья.

Подержите свежие травы под водой, следя за тем, чтобы они были погружены как минимум на 20 секунд.

Осторожно стряхните укроп или петрушку над раковиной, чтобы удалить лишнюю воду.

Заверните травы в один слой слегка влажного бумажного полотенца.

Поместите их, завернутые в бумажный полотенце, а затем в пакет с застежкой и закройте. Храните в холодильнике.

Обратите особое внимание, чтобы не хранить петрушку или укроп в самой холодной части вашего холодильника. В этих местах часто слишком холодно для свежих трав, поэтому они преждевременно портятся или замерзают.