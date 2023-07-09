Додавати петрушку та кріп можна практично в будь-яку страву. Однак слід знати, як їх правильно їх мити та чи потрібно це робити взагалі. Всі деталі – у матеріалі 24 Каналу.

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Чи потрібно мити кріп та петрушку

Поверхневе сміття та бактерії на травах можуть спричинити швидке загнивання. Миття трав не стерилізує їх, але видаляє велику кількість шкідливих речовин, які також можуть зашкодити організму. Тому трави потрібно мити обов'язково, особливо ті, які ви принесли з магазину.

Неймовірна пряність / Фото unsplash

Як правильно мити трави

Мити петрушку та кріп слід у літній воді, інакше вони втрачають свій аромат і сік.

Коротка інструкція:

Завжди мийте руки з милом перед тим, як братися за їжу.

Візуально огляньте та викиньте будь-які зів’ялі, гнилі або пошкоджені стебла чи листя.

Потримайте свіжі трави під водою, стежачи за тим, щоб вони були занурені принаймі на 20 секунд.

Обережно струсіть кріп чи петрушку над раковиною, щоб видалити зайву воду.

Загорніть трави в один шар злегка вологого паперового рушника.

Помістіть їх, загорнуті в паперовий рушник, а далі у пакет із застібкою та закрийте. Зберігайте у холодильнику.

Зверніть особливу увагу на те, щоб не зберігати петрушку чи кріп в найхолоднішій частині вашого холодильника. У цих місцях часто занадто холодно для свіжих трав, тому вони передчасно псуються або навіть замерзають.

Щоб зберегти петрушку та кріп на зиму, скористайтеся цими порадами.