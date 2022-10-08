Чтобы сытно и вкусно накормить родных, воспользуйтесь рецептом Владимира Ярославского. Он предлагает угостить семью кашей полентой из двух круп, а на основное подать куриную печень с овощами.

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Рецепт поленты с жареной печенью

  • Время: 1 час
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Овощи нашинкуйте средним кубиком, обжарьте сначала морковь, затем добавьте лук. Далее обжаривайте сельдерей и под конец чеснок.
  • Добавьте куриную печень просто сверху, дайте их немного полежать – поджариться. Тогда влейте белое вино, накройте крышкой и тушите периодически помешивая на маленьком огне 20 минут.
  • Сдобрите все солью, добавьте шалфей и перец по вкусу. Тушите овощи и печень еще 5 минут без крышки. Добавьте сливочное масло и им "затяните" соус.

Отдельно готовим поленту Таранья . Для нее нам нужно:

Приготовление:

  • Гречневую кашу немного измельчите в блендере.
  • Молоко доведите до кипения. Постоянно помешивая, добавьте крупу.
  • Проварите все на малом огне 12 – 15 минут. Крупа будет немного еще альденте. Добавьте сливочное масло и снимите кашу с огня.
  • Вмешайте в нее пармезан и подавайте к столу с печенью.

Приятного тебе аппетита!