Чтобы сытно и вкусно накормить родных, воспользуйтесь рецептом Владимира Ярославского. Он предлагает угостить семью кашей полентой из двух круп, а на основное подать куриную печень с овощами.
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Рецепт поленты с жареной печенью
- Время: 1 час
- Порции: 2
Приготовление:
- Овощи нашинкуйте средним кубиком, обжарьте сначала морковь, затем добавьте лук. Далее обжаривайте сельдерей и под конец чеснок.
- Добавьте куриную печень просто сверху, дайте их немного полежать – поджариться. Тогда влейте белое вино, накройте крышкой и тушите периодически помешивая на маленьком огне 20 минут.
- Сдобрите все солью, добавьте шалфей и перец по вкусу. Тушите овощи и печень еще 5 минут без крышки. Добавьте сливочное масло и им "затяните" соус.
Отдельно готовим поленту Таранья . Для нее нам нужно:
Приготовление:
- Гречневую кашу немного измельчите в блендере.
- Молоко доведите до кипения. Постоянно помешивая, добавьте крупу.
- Проварите все на малом огне 12 – 15 минут. Крупа будет немного еще альденте. Добавьте сливочное масло и снимите кашу с огня.
- Вмешайте в нее пармезан и подавайте к столу с печенью.
Приятного тебе аппетита!