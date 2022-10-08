Чтобы сытно и вкусно накормить родных, воспользуйтесь рецептом Владимира Ярославского. Он предлагает угостить семью кашей полентой из двух круп, а на основное подать куриную печень с овощами.

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Рецепт поленты с жареной печенью

Время: 1 час

1 час Порции: 2

Ингредиенты:

– 300 граммов очищенной куриной печени;

– 200 граммов репчатого лука;

– 180 – 150 граммов моркови;

– 50 граммов стебля сельдерея;

– 30 – 40 граммов белого вина;

– соль;

– перец черный и ароматный;

– 50 граммов сливочного масла;

– свежий шалфей;

– тимьян;

– чеснок.

Приготовление:

Овощи нашинкуйте средним кубиком, обжарьте сначала морковь, затем добавьте лук. Далее обжаривайте сельдерей и под конец чеснок.

Добавьте куриную печень просто сверху, дайте их немного полежать – поджариться. Тогда влейте белое вино, накройте крышкой и тушите периодически помешивая на маленьком огне 20 минут.

Сдобрите все солью, добавьте шалфей и перец по вкусу. Тушите овощи и печень еще 5 минут без крышки. Добавьте сливочное масло и им "затяните" соус.

Отдельно готовим поленту Таранья . Для нее нам нужно:

Ингредиенты:

– 50/50 кукурузная крупа и гречневая (70 граммов крупы);

– 340 граммов молока;

– соль;

– 15 граммов сливочного масла;

– 20 граммов сыра пармезан.

Приготовление:

Гречневую кашу немного измельчите в блендере.

Молоко доведите до кипения. Постоянно помешивая, добавьте крупу.

Проварите все на малом огне 12 – 15 минут. Крупа будет немного еще альденте. Добавьте сливочное масло и снимите кашу с огня.

Вмешайте в нее пармезан и подавайте к столу с печенью.

Приятного тебе аппетита!