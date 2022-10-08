Щоб ситно та смачно нагодувати рідних, скористайтеся рецептом Володимира Ярославського. Він пропонує почастувати сім'ю кашею полентою з двох круп, а на основне подати курячу печінку з овочами.

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Рецепт поленти зі смаженою печінкою

Час: 1 година

1 година Порції: 2

Інгредієнти:

– 300 грамів очищеної курячої печінки;

– 200 грамів ріпчастої цибулі;

– 180 – 150 грамів моркви;

– 50 грамів стебла селери;

– 30 – 40 грамів білого вина;

– сіль;

– перець чорний та духмяний;

– 50 грамів вершкового масла;

– свіжа шавлія;

– тим’ян;

– часник.

Приготування:

Овочі наріжте середнім кубиком, обсмажте спочатку моркву, потім додайте цибулю. Далі обсмажуйте селеру і під кінець часник.

Додайте курячу печінку просто зверху, дайте їх трішеки полежати – підсмажитись. Тоді влийте біле вино, накрийте кришкою і тушкуйте періодично помішуючи на маленькому вогні 20 хвилин.

Присмачте все сіллю, додайте шавлію і перець до смаку. Тушкуйте овочі та печінку ще 5 хвилин без кришки. Додайте вершкове масло і ним "затягніть" соус.

Окремо готуємо поленту Таранья. Для неї нам потрібно:

Інгредієнти:

– 50/50 кукурудзяна крупа і гречана (70 грамів крупи);

– 340 грамів молока;

– сіль;

– 15 грамів вершкового масла;

– 20 грамів сиру пармезан.

Приготування:

Гречану кашу трішки подрібніть в блендері.

Молоко доведіть до кипіння. Постійно помішуючи додайте крупу.

Проваріть все на малому вогні 12 – 15 хвилин. Крупа буде трішки ще альденте. Додайте вершкове масло та зніміть кашу з вогню.

Вмішайте в неї пармезан та подавайте до столу з печінкою.

Смачного!