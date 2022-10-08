Щоб ситно та смачно нагодувати рідних, скористайтеся рецептом Володимира Ярославського. Він пропонує почастувати сім'ю кашею полентою з двох круп, а на основне подати курячу печінку з овочами.

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Рецепт поленти зі смаженою печінкою

  • Час: 1 година
  • Порції: 2

Приготування:

  • Овочі наріжте середнім кубиком, обсмажте спочатку моркву, потім додайте цибулю. Далі обсмажуйте селеру і під кінець часник.
  • Додайте курячу печінку просто зверху, дайте їх трішеки полежати – підсмажитись. Тоді влийте біле вино, накрийте кришкою і тушкуйте періодично помішуючи на маленькому вогні 20 хвилин.
  • Присмачте все сіллю, додайте шавлію і перець до смаку. Тушкуйте овочі та печінку ще 5 хвилин без кришки. Додайте вершкове масло і ним "затягніть" соус.

Окремо готуємо поленту Таранья. Для неї нам потрібно:

Приготування:

  • Гречану кашу трішки подрібніть в блендері.
  • Молоко доведіть до кипіння. Постійно помішуючи додайте крупу.
  • Проваріть все на малому вогні 12 – 15 хвилин. Крупа буде трішки ще альденте. Додайте вершкове масло та зніміть кашу з вогню.
  • Вмішайте в неї пармезан та подавайте до столу з печінкою.

Смачного!