Едят даже дети: готовим полноценный обед из куриной печени и поленты

Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом вкусного и полноценного обеда, который с удовольствием едят даже самые взыскательные – дети.

Чтобы сытно и вкусно накормить родных, воспользуйтесь рецептом Владимира Ярославского. Он предлагает угостить семью кашей полентой из двух круп, а на основное подать куриную печень с овощами.

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Рецепт поленты с жареной печенью

Время: 1 час

1 час Порции: 2

– 300 граммов очищенной куриной печени;– 200 граммов репчатого лука;– 180 – 150 граммов моркови;– 50 граммов стебля сельдерея;– 30 – 40 граммов белого вина;– соль;– перец черный и ароматный;– 50 граммов сливочного масла;– свежий шалфей;– тимьян;– чеснок.

Приготовление:

Овощи нашинкуйте средним кубиком, обжарьте сначала морковь, затем добавьте лук. Далее обжаривайте сельдерей и под конец чеснок.

Добавьте куриную печень просто сверху, дайте их немного полежать – поджариться. Тогда влейте белое вино, накройте крышкой и тушите периодически помешивая на маленьком огне 20 минут.

Сдобрите все солью, добавьте шалфей и перец по вкусу. Тушите овощи и печень еще 5 минут без крышки. Добавьте сливочное масло и им "затяните" соус.

Отдельно готовим поленту Таранья . Для нее нам нужно:

– 50/50 кукурузная крупа и гречневая (70 граммов крупы);– 340 граммов молока;– соль;– 15 граммов сливочного масла;– 20 граммов сыра пармезан.

Приготовление:

Гречневую кашу немного измельчите в блендере.

Молоко доведите до кипения. Постоянно помешивая, добавьте крупу.

Проварите все на малом огне 12 – 15 минут. Крупа будет немного еще альденте. Добавьте сливочное масло и снимите кашу с огня.

Вмешайте в нее пармезан и подавайте к столу с печенью.

Приятного тебе аппетита!