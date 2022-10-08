Едят даже дети: готовим полноценный обед из куриной печени и поленты
8 октября 2022 , 11:17Читати новину українською
Источник:инстаграмм Владимира Ярославского
Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом вкусного и полноценного обеда, который с удовольствием едят даже самые взыскательные – дети.
Чтобы сытно и вкусно накормить родных, воспользуйтесь рецептом Владимира Ярославского. Он предлагает угостить семью кашей полентой из двух круп, а на основное подать куриную печень с овощами.
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Рецепт поленты с жареной печенью
- Время: 1 час
- Порции: 2
– 300 граммов очищенной куриной печени;
– 200 граммов репчатого лука;
– 180 – 150 граммов моркови;
– 50 граммов стебля сельдерея;
– 30 – 40 граммов белого вина;
– соль;
– перец черный и ароматный;
– 50 граммов сливочного масла;
– свежий шалфей;
– тимьян;
– чеснок.
Приготовление:
- Овощи нашинкуйте средним кубиком, обжарьте сначала морковь, затем добавьте лук. Далее обжаривайте сельдерей и под конец чеснок.
- Добавьте куриную печень просто сверху, дайте их немного полежать – поджариться. Тогда влейте белое вино, накройте крышкой и тушите периодически помешивая на маленьком огне 20 минут.
- Сдобрите все солью, добавьте шалфей и перец по вкусу. Тушите овощи и печень еще 5 минут без крышки. Добавьте сливочное масло и им "затяните" соус.
Отдельно готовим поленту Таранья . Для нее нам нужно:Ингредиенты:
– 50/50 кукурузная крупа и гречневая (70 граммов крупы);
– 340 граммов молока;
– соль;
– 15 граммов сливочного масла;
– 20 граммов сыра пармезан.
Приготовление:
- Гречневую кашу немного измельчите в блендере.
- Молоко доведите до кипения. Постоянно помешивая, добавьте крупу.
- Проварите все на малом огне 12 – 15 минут. Крупа будет немного еще альденте. Добавьте сливочное масло и снимите кашу с огня.
- Вмешайте в нее пармезан и подавайте к столу с печенью.
Приятного тебе аппетита!