Питательный обед за 15 минут – рецепт со спагетти из авокадо
8 февраля 2023, 12:05Читати новину українською
Источник:Валерия Велигура
Не всегда достаточно времени на приготовление обеда, но на этот рецепт нужно всего 15 минут.
Спагетти с соусом из авокадо – идеальный вариант блюда для двоих. Если выбрать макароны из цельнозерновых сортов пшеницы, такое блюдо будет еще питательным и не повредит фигуре.
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Сочетание авокадо, шпината и чери станет вам кулинарным открытием, ведь эти продукты отлично дополняют вкусы друг друга. Если нет спагетти – выбирайте любой другой сорт макарон: фузили, лапшу, спиральки. Вкус от этого хуже не станет.
Рецепт спагетти с соусом из авокадо
- Время: 15 минут
- Порции: 2
– 150 граммов спагетти;
– 1 авокадо;
– горстка шпината;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 2 столовые ложки лимонного сока;
– соль, перец, цедра лимона;
– горстка томатов черри.
Приготовление:
- Спагетти отвариваем в подсоленной воде 7 минут или как указано на упаковке.
- Для соуса: мякоть авокадо, шпинат, растительное масло, соль, перец, сок и цедру лимона пробиваем блендером до однородной консистенции (густоту можно регулировать водой, в которой варится паста).
- Томаты разрезаем пополам и разогреваем на сковороде. Добавляем готовую пасту, зелёный соус и, перемешивая, прогреваем на огне несколько минут.
- Подаем блюдо к столу горячим.
Приятного аппетита!