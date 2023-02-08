Питательный обед за 15 минут – рецепт со спагетти из авокадо

Не всегда достаточно времени на приготовление обеда, но на этот рецепт нужно всего 15 минут.

Спагетти с соусом из авокадо – идеальный вариант блюда для двоих. Если выбрать макароны из цельнозерновых сортов пшеницы, такое блюдо будет еще питательным и не повредит фигуре.

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Сочетание авокадо, шпината и чери станет вам кулинарным открытием, ведь эти продукты отлично дополняют вкусы друг друга. Если нет спагетти – выбирайте любой другой сорт макарон: фузили, лапшу, спиральки. Вкус от этого хуже не станет.

Рецепт спагетти с соусом из авокадо

Время: 15 минут

15 минут Порции: 2

– 150 граммов спагетти;– 1 авокадо;– горстка шпината;– 2 столовые ложки оливкового масла;– 2 столовые ложки лимонного сока;– соль, перец, цедра лимона;– горстка томатов черри.

Приготовление:

Спагетти отвариваем в подсоленной воде 7 минут или как указано на упаковке.

Для соуса: мякоть авокадо, шпинат, растительное масло, соль, перец, сок и цедру лимона пробиваем блендером до однородной консистенции (густоту можно регулировать водой, в которой варится паста).

Томаты разрезаем пополам и разогреваем на сковороде. Добавляем готовую пасту, зелёный соус и, перемешивая, прогреваем на огне несколько минут.

Подаем блюдо к столу горячим.

Приятного аппетита!