Спагеті з соусом з авокадо – ідеальний варіант страви для двох. Якщо обрати макарони з цільнозернових сортів пшениці, така страва буде ще й поживною та не зашкодить фігурі.

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Поєднання авокадо, шпинату та чері стане для вас кулінарним відкриттям, адже ці продукти відмінно доповнюють смаки один одного. Якщо немає спагеті – обирайте будь-який інший сорт макаронів: фузілі, локшину, спіральки. Смак від цього гіршим не стане.

Рецепт спагеті з соусом з авокадо

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 150 грамів спагеті;

– 1 авокадо;

– жменька шпинату;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 2 столові ложки лимонного соку;

– сіль, перець, цедра лимона;

– жменька томатів чері.

Приготування:

Спагеті відварюємо у підсоленій воді 7 хвилин, або як вказано на упаковці.

Для соусу: м'якоть авокадо, шпинат, олію, сіль, перець, сік та цедру лимона пробиваємо блендером до однорідної консистенції (густоту можна регулювати водою, у якій вариться паста).

Томати розрізаємо навпіл і розігріваємо на сковорідці. Додаємо готову пасту, зелений соус і, перемішуючи, прогріваємо на вогні декілька хвилин.

Подаємо страву до столу гарячою.

Смачного!