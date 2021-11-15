Обед за 30 минут: готовим рыбу с овощами
Источник:инстаграм Яны Станишевской
Обожаете полакомиться вкусной рыбой на обед? У нас для вас есть простой рецепт запеченной рыбы с любимыми овощами.
Для блюда можете выбирать любую рыбу: от белой до красной. Принцип маринования и приготовления остается аналогичным.
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Что касается овощей, выбирайте среди ваших любимых: кабачки, цукини, сладкий перец или томаты.
Рецепт запеченной рыбы с овощами
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Блюдо из рыбы и овощей / Фото Яны Станишевской
– рыба;
– оливковое масло;
– чеснок;
– соль;
– черный молотый перец;
– шалфей;
– розмарин;
– тимьян.
Приготовление:
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Разогрейте духовку до 200 градусов.
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Переложите рыбу в зип-пакет. Влейте туда немного масла, добавьте специй и чесночка.
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Осторожно разомните рыбу со специями и травами пальцами. Отправьте в холодильник на 10 – 15 минут.
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В жароупорный противень выложите любимые овощи, сбрызните их маслом и посыпьте специями.
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Замаринованную рыбу выньте из холодильника, достаньте из зип-пакета и выложите в противень.
Маринование рыбы / Фото Яны Станишевской
- Выпекайте рыбу и овощи в духовке в течение 15 – 17 минут.
- Готовую рыбу подавайте к столу горячей. Приятного аппетита!