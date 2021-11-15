Обед за 30 минут: готовим рыбу с овощами

15 ноября 2021 , 14:05
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Источник:

инстаграм Яны Станишевской

Обожаете полакомиться вкусной рыбой на обед? У нас для вас есть простой рецепт запеченной рыбы с любимыми овощами.

Для блюда можете выбирать любую рыбу: от белой до красной. Принцип маринования и приготовления остается аналогичным.

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Что касается овощей, выбирайте среди ваших любимых: кабачки, цукини, сладкий перец или томаты.

Рецепт запеченной рыбы с овощами

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2


Блюдо из рыбы и овощей / Фото Яны Станишевской

Ингредиенты:
– рыба;
– оливковое масло;
– чеснок;
– соль;
– черный молотый перец;
– шалфей;
– розмарин;
– тимьян.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов.

  2. Переложите рыбу в зип-пакет. Влейте туда немного масла, добавьте специй и чесночка.

  3. Осторожно разомните рыбу со специями и травами пальцами. Отправьте в холодильник на 10 – 15 минут.

  4. В жароупорный противень выложите любимые овощи, сбрызните их маслом и посыпьте специями.

  5. Замаринованную рыбу выньте из холодильника, достаньте из зип-пакета и выложите в противень.


Маринование рыбы / Фото Яны Станишевской

  1. Выпекайте рыбу и овощи в духовке в течение 15 – 17 минут.
  1. Готовую рыбу подавайте к столу горячей. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак