Для страви можете обирати будь-яку риби: від білої до червоної. Принцип маринування та приготування залишається аналогічним.

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Щодо овочів, обирайте серед ваших улюблених: кабачки, цукіні, солодкий перець чи томати.

Рецепт запеченої риби з овочами

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2


Страва з риби та овочів / Фото Яни Станішевської

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  1. Перекладіть рибу в зіп-пакет. Влийте туди трішки олії, додайте спецій і часничку.
  1. Обережно розімніть рибу зі спеціями і травами пальцями. Відправте в холодильник на 10 – 15 хвилин.
  1. У жаротривке деко викладіть улюблені овочі, збризніть їх олією та присмачте спеціями.
  1. Замариновану рибу вийміть з холодильника, дістаньте з зіп-пакету та викладіть в деко.


Маринування риби / Фото Яни Станішевської

  1. Випікайте рибу і овочі в духовці протягом 15 – 17 хвилин.
  1. Готову рибу подавайте до столу гарячою. Смачного!