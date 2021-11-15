Для страви можете обирати будь-яку риби: від білої до червоної. Принцип маринування та приготування залишається аналогічним.
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Щодо овочів, обирайте серед ваших улюблених: кабачки, цукіні, солодкий перець чи томати.
Рецепт запеченої риби з овочами
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Страва з риби та овочів / Фото Яни Станішевської
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Перекладіть рибу в зіп-пакет. Влийте туди трішки олії, додайте спецій і часничку.
- Обережно розімніть рибу зі спеціями і травами пальцями. Відправте в холодильник на 10 – 15 хвилин.
- У жаротривке деко викладіть улюблені овочі, збризніть їх олією та присмачте спеціями.
- Замариновану рибу вийміть з холодильника, дістаньте з зіп-пакету та викладіть в деко.
Маринування риби / Фото Яни Станішевської
- Випікайте рибу і овочі в духовці протягом 15 – 17 хвилин.
- Готову рибу подавайте до столу гарячою. Смачного!