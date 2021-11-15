Для блюда можете выбирать любую рыбу: от белой до красной. Принцип маринования и приготовления остается аналогичным.

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Что касается овощей, выбирайте среди ваших любимых: кабачки, цукини, сладкий перец или томаты.



Блюдо из рыбы и овощей / Фото Яны Станишевской

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Переложите рыбу в зип-пакет. Влейте туда немного масла, добавьте специй и чесночка.

Осторожно разомните рыбу со специями и травами пальцами. Отправьте в холодильник на 10 – 15 минут.

В жароупорный противень выложите любимые овощи, сбрызните их маслом и посыпьте специями.