Один из самых популярных рецептов: огурцы с чесноком на зиму
19 июля 2024, 16:56Читати новину українською
Источник:Инстаграм mykitchen.in.ua
Огурцы с чесноком – это вкусная и ароматная закуска, которая порадует вас своей хрусткостью и насыщенным вкусом в холодные месяцы. Весь секрет – в маринаде!
Простой и доступный рецепт прекрасен тем, что с ним справится даже полнейший новичок. Такие огурчики станут отличным дополнением к любому столу.
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Огурцы с чесноком на зиму с чесноком на зиму
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 4 килограмма огурцов;
– 1 стакан сахара;
– 2 столовые ложки соли;
– 1 стакан растительного масла;
– 1 стакан уксуса;
– 2 головки чеснока;
– зелень петрушки;
– 1 – 2 чайные ложки молотого черного перца.
Приготовление:
- Огурцы тщательно промойте от пыли и грязи в проточной воде. Замочите их в большой таре с прохладной водой примерно на один час.
- Затем выложите на бумажные полотенца, чтобы впиталась лишняя влага.
- Отрежьте кончики и разрежьте каждый огурец на четвертинки.
- Чеснок очистите от шелухи и пропустите через пресс.
- Зелень петрушки промойте в проточной воде, выложите на полотенце, чтобы лишняя жидкость стекла.
- Затем измельчите ее ножом.
- Выложите нарезанные огурцы в большую кастрюлю, добавьте сахар, соль, черный молотый перец, чеснок, петрушку и растительное масло. Тщательно перемешайте и оставьте на 3 – 4 часа.
- Затем добавьте уксус и снова перемешайте.
- Тем временем помойте банки с пищевой содой или жидким моющим средством, вытрите их насухо.
- Выложите смесь в подготовленные банки, утрамбуйте и залейте соком, который пустили огурцы за это время, накройте крышками.
- Поставьте на плиту большую кастрюлю, на дно которой положите марлю или полотенце.
- Выложите в нее банки с огурцами, залейте их водой. Стерилизуйте примерно 20 – 25 минут после закипания воды. Затем аккуратно достаньте, герметично закройте крышками и переверните вверх дном.
- Укутайте на сутки теплым одеялом или пледом, а затем уберите в прохладное место до зимы.