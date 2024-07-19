Простой и доступный рецепт прекрасен тем, что с ним справится даже полнейший новичок. Такие огурчики станут отличным дополнением к любому столу.

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Огурцы с чесноком на зиму с чесноком на зиму

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Огурцы тщательно промойте от пыли и грязи в проточной воде. Замочите их в большой таре с прохладной водой примерно на один час.
  2. Затем выложите на бумажные полотенца, чтобы впиталась лишняя влага.
  3. Отрежьте кончики и разрежьте каждый огурец на четвертинки.
  4. Чеснок очистите от шелухи и пропустите через пресс.
  5. Зелень петрушки промойте в проточной воде, выложите на полотенце, чтобы лишняя жидкость стекла.
  6. Затем измельчите ее ножом.
  7. Выложите нарезанные огурцы в большую кастрюлю, добавьте сахар, соль, черный молотый перец, чеснок, петрушку и растительное масло. Тщательно перемешайте и оставьте на 3 – 4 часа.
  8. Затем добавьте уксус и снова перемешайте.
  9. Тем временем помойте банки с пищевой содой или жидким моющим средством, вытрите их насухо.
  10. Выложите смесь в подготовленные банки, утрамбуйте и залейте соком, который пустили огурцы за это время, накройте крышками.
  11. Поставьте на плиту большую кастрюлю, на дно которой положите марлю или полотенце.
  12. Выложите в нее банки с огурцами, залейте их водой. Стерилизуйте примерно 20 – 25 минут после закипания воды. Затем аккуратно достаньте, герметично закройте крышками и переверните вверх дном.
  13. Укутайте на сутки теплым одеялом или пледом, а затем уберите в прохладное место до зимы.