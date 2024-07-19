Простой и доступный рецепт прекрасен тем, что с ним справится даже полнейший новичок. Такие огурчики станут отличным дополнением к любому столу.

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Огурцы с чесноком на зиму с чесноком на зиму

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 килограмма огурцов;

– 1 стакан сахара;

– 2 столовые ложки соли;

– 1 стакан растительного масла;

– 1 стакан уксуса;

– 2 головки чеснока;

– зелень петрушки;

– 1 – 2 чайные ложки молотого черного перца.

Приготовление:

Огурцы тщательно промойте от пыли и грязи в проточной воде. Замочите их в большой таре с прохладной водой примерно на один час. Затем выложите на бумажные полотенца, чтобы впиталась лишняя влага. Отрежьте кончики и разрежьте каждый огурец на четвертинки. Чеснок очистите от шелухи и пропустите через пресс. Зелень петрушки промойте в проточной воде, выложите на полотенце, чтобы лишняя жидкость стекла. Затем измельчите ее ножом. Выложите нарезанные огурцы в большую кастрюлю, добавьте сахар, соль, черный молотый перец, чеснок, петрушку и растительное масло. Тщательно перемешайте и оставьте на 3 – 4 часа. Затем добавьте уксус и снова перемешайте. Тем временем помойте банки с пищевой содой или жидким моющим средством, вытрите их насухо. Выложите смесь в подготовленные банки, утрамбуйте и залейте соком, который пустили огурцы за это время, накройте крышками. Поставьте на плиту большую кастрюлю, на дно которой положите марлю или полотенце. Выложите в нее банки с огурцами, залейте их водой. Стерилизуйте примерно 20 – 25 минут после закипания воды. Затем аккуратно достаньте, герметично закройте крышками и переверните вверх дном. Укутайте на сутки теплым одеялом или пледом, а затем уберите в прохладное место до зимы.

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