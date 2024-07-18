Выберите любимый гарнир или салат, добавьте рыбную консервацию и об обеде или ужине можно не беспокоиться. В критическом случае будет достаточно обыкновенного хлеба!
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Рыба в томатном соусе в томатном соусе
- Время: 60 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Рыбу отварите, промойте, большие куски нарежьте дольками, посолите и отставьте на некоторое время.
- Обваляйте в муке и обжарьте на масле с двух сторон до золотистого цвета.
- Разложите по банкам.
- Лук нарежьте ломтиками и обжарьте до румяного цвета. Разложите одинаковое количество рыбы по банкам.
- Соедините лавровый лист, душистый перец, томатную пасту, острый кетчуп, соль, сахар, уксус и воду, доведите до кипения. Приправьте солью по вкусу.
- Горячим соусом залейте рыбу в банках и плотно закройте. Поставьте вверх дном в прохладное место для остывания.