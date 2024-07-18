Выберите любимый гарнир или салат, добавьте рыбную консервацию и об обеде или ужине можно не беспокоиться. В критическом случае будет достаточно обыкновенного хлеба!

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Рыба в томатном соусе в томатном соусе

Время : 60 минут

: 60 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма свежевыловленной рыбы;

– соль по вкусу;

– мука для панировки;

– масло для жарки;

– 3 луковицы;

– 4 лавровых листа;

– душистый перец по вкусу;

– 190 грамм томатной пасты;

– 200 миллилитров острого кетчупа;

– 3 столовые ложки сахара;

– 75 миллилитров уксуса;

– 4 стакана воды.

Приготовление:

Рыбу отварите, промойте, большие куски нарежьте дольками, посолите и отставьте на некоторое время. Обваляйте в муке и обжарьте на масле с двух сторон до золотистого цвета. Разложите по банкам. Лук нарежьте ломтиками и обжарьте до румяного цвета. Разложите одинаковое количество рыбы по банкам. Соедините лавровый лист, душистый перец, томатную пасту, острый кетчуп, соль, сахар, уксус и воду, доведите до кипения. Приправьте солью по вкусу. Горячим соусом залейте рыбу в банках и плотно закройте. Поставьте вверх дном в прохладное место для остывания.

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