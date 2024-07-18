Бургеры можно легко приготовить дома: купить булочку, пожарить котлетку и, конечно, добавить сочный огурчик. Такая закрутка подойдет и для бутербродов или лавашей!

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Огурцы пикули

  • Время: 1,5 часа
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Огурцы помойте и тонко нашинкуйте.
  2. Посолите и оставьте на час.
  3. Через час когда горки пустят сок промойте их родниковой водой.
  4. Отцедите, как указано на видео.
  5. Смешайте в кастрюле ингредиенты маринад и проварите.
  6. Добавьте нашинкованный лук.
  7. Когда закипит всыпьте огурцы и варите еще 5 – 7 минут.
  8. Разложите их в стерилизованные банки.
  9. Плотно закупорьте крышками и поместите под одеяло минимум на 12 часов.