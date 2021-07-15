Огурцы по-королевски или его еще называют – салат "Зимний король", не только вкусный, но и полезный. Для приготовления огурчиков на зиму вам нужны обычные продукты, а остальное за вас сделает консервация.

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Подавайте огурцы по-королевски к плову, картофелю с мясом или сварите солянку или рассольник. Также ими вкусно просто похрустеть под фильм.

Рецепт огурцов по-королевски

  • Время: 8 – 10 часов
  • Порции: 5 – 6

Огірки
Салат из огурцов на зиму / Фото Гурман

  1. Тщательно помойте огурцы под проточной водой. Переложите их в глубокую миску и залейте чистой водой. Оставьте огурцы в воде на 60 минут.
  2. Почистите лук от шелухи, смойте водой. Вымойте и высушите зелень.
  3. Нарежьте огурцы кольцами, лук – полукольцами. Укроп мелко нарубите ножом.
  4. Переложите нарезанные овощи в большую миску, добавьте сахар, соль. Перемешайте чистой деревянной ложкой и оставьте при комнатной температуре примерно на 40 минут, чтобы они пустили сок.
  5. Простерилизуйте банки и крышки.
  6. Отправьте овощи в большую эмулированную кастрюлю и влейте уксус.
  7. Добавьте мелко нарезанный укроп, зерна горчицы и черный перец горошком.
  8. Поставьте все на огонь и перемешайте.
  9. Доведите до кипения на среднем огне, подождите, пока огурцы поменяют свой цвет с яркого на более тусклый.
  10. Разложите заготовку по банкам и влейте маринад так, чтобы он полностью покрыл овощи.
  11. Закройте банки крышками, переверните верх дном и накройте теплым полотенцем. Оставьте огурцы охлаждаться при комнатной температуре.
  12. Охлажденные огурцы по-королевски отправьте храниться в прохладное место. Приятного аппетита!