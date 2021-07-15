Огурцы по-королевски или его еще называют – салат "Зимний король", не только вкусный, но и полезный. Для приготовления огурчиков на зиму вам нужны обычные продукты, а остальное за вас сделает консервация.

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Подавайте огурцы по-королевски к плову, картофелю с мясом или сварите солянку или рассольник. Также ими вкусно просто похрустеть под фильм.

Рецепт огурцов по-королевски

Время: 8 – 10 часов

8 – 10 часов Порции: 5 – 6



Салат из огурцов на зиму / Фото Гурман

Ингредиенты:

– 5 кг огурцов;

– 1 кг репчатого лука;

– 300 г укропа;

– 100 мл 9% столового уксуса;

– 5 ст. л. сахара;

– 2 ст. л. соли;

– перец черный горошком;

– горчичные зерна.