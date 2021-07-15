Огірки по-королівськи або його ще називають – салат "Зимовий король", не тільки смачний, а й корисний. Для приготування огірочків на зиму вам потрібні звичайні продукти, а решту за вас зробить консервація.

Читайте також Пікнік за 2 години: як швидко організувати незабутній відпочинок на природі

Подавай огірки по-королівський до плову, картоплі з м'ясом або зваріть солянку чи розсольник. Також ними смачно просто похрумтіти під фільм.

Рецепт огірків по-королівськи

Час: 8 – 10 годин

8 – 10 годин Порції: 5 – 6



Салат з огірків на зиму / Фото Гурман

Інгредієнти:

– 5 кг огірків;

– 1 кг ріпчастої цибулі;

– 300 г кропу;

– 100 мл 9% столового оцту;

– 5 ст. л. цукру;

– 2 ст. л. солі;

– перець чорний горошком;

– гірчичні зерна.