Огірки по-королівськи або його ще називають – салат "Зимовий король", не тільки смачний, а й корисний. Для приготування огірочків на зиму вам потрібні звичайні продукти, а решту за вас зробить консервація.
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Подавай огірки по-королівський до плову, картоплі з м'ясом або зваріть солянку чи розсольник. Також ними смачно просто похрумтіти під фільм.
Рецепт огірків по-королівськи
- Час: 8 – 10 годин
- Порції: 5 – 6
Салат з огірків на зиму / Фото Гурман
- Ретельно миємо огірки під проточною водою. Перекладіть їх в глибоку миску та залийте чистою водою. Залишіть огірки у воді на 60 хвилин.
- Почистіть цибулю від лушпиння, змийте водою. Помийте та просушіть зелень.
- Наріжте огірки кільцями, цибулю – півкільцями. Кріп дрібно нарубайте ножем.
- Перекладіть нарізані овочі у велику миску, додайте цукор, сіль. Перемішайте чистою дерев'яною ложкою і залишіть при кімнатній температурі приблизно на 40 хвилин, щоб вони пустили сік.
- Простерилізуйте банки та кришки.
- Відправте овочі у велику емульовану каструлю та влийте оцет.
- Додайте дрібно нарізаний кріп, зерна гірчиці та чорний перець горошком.
- Відправте все на вогонь та перемішайте.
- Доведіть до кипіння на середньому вогні, зачекайте, поки огірки змінять свій колір з яскравого на більш тьмяний.
- Розкладіть заготовку по банках та влийте маринад так, щоб він повністю вкрив овочі.
- Закрийте банки кришками, переверніть верх дном та накрийте теплим рушником. Залишіть огірки охолоджуватися при кімнатній температурі.
- Охолоджені огірки по-королівськи відправте зберігатися у прохолодне місце. Смачного!