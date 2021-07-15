Хрустите с удовольствием: рецепт огурцов по-королевски

Must have каждой порядочной хозяйки – приготовить несколько баночек хрустящих огурчиков на зиму. Если вы будете консервировать огурцы впервые, этот рецепт прекрасно подойдет. Ведь вам не понадобится долго стоять на кухне и использовать сложные техники.

Огурцы по-королевски или его еще называют – салат "Зимний король", не только вкусный, но и полезный. Для приготовления огурчиков на зиму вам нужны обычные продукты, а остальное за вас сделает консервация.

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Подавайте огурцы по-королевски к плову, картофелю с мясом или сварите солянку или рассольник. Также ими вкусно просто похрустеть под фильм.

Рецепт огурцов по-королевски

Время: 8 – 10 часов

8 – 10 часов Порции: 5 – 6



Салат из огурцов на зиму / Фото Гурман

Тщательно помойте огурцы под проточной водой. Переложите их в глубокую миску и залейте чистой водой. Оставьте огурцы в воде на 60 минут. Почистите лук от шелухи, смойте водой. Вымойте и высушите зелень. Нарежьте огурцы кольцами, лук – полукольцами. Укроп мелко нарубите ножом. Переложите нарезанные овощи в большую миску, добавьте сахар, соль. Перемешайте чистой деревянной ложкой и оставьте при комнатной температуре примерно на 40 минут, чтобы они пустили сок. Простерилизуйте банки и крышки. Отправьте овощи в большую эмулированную кастрюлю и влейте уксус. Добавьте мелко нарезанный укроп, зерна горчицы и черный перец горошком. Поставьте все на огонь и перемешайте. Доведите до кипения на среднем огне, подождите, пока огурцы поменяют свой цвет с яркого на более тусклый. Разложите заготовку по банкам и влейте маринад так, чтобы он полностью покрыл овощи. Закройте банки крышками, переверните верх дном и накройте теплым полотенцем. Оставьте огурцы охлаждаться при комнатной температуре. Охлажденные огурцы по-королевски отправьте храниться в прохладное место. Приятного аппетита!

– 5 кг огурцов;– 1 кг репчатого лука;– 300 г укропа;– 100 мл 9% столового уксуса;– 5 ст. л. сахара;– 2 ст. л. соли;– перец черный горошком;– горчичные зерна.