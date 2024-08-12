Таким огурцам позавидует даже свекровь: эта закрутка превзойдет все остальные
12 августа 2024, 21:31Читати новину українською
Источник:Beszamel
Лето – лучшая пора для приготовления консервации из огурцов, которая будет радовать нас своим вкусом круглый год. Вместо традиционных маринованных стоит попробовать медово-горчичные огурцы.
Эти кисло-сладкие соленые огурцы выглядят великолепно и невероятно аппетитные. Они приобретают свой неповторимый вкус благодаря нескольким ключевым добавкам.
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Медово-горчичные огурцы с медом и горчицей
- Время: 1 час
- Порций: 6
– 1 килограмм огурцов, нарезанных соломкой;
– 1 чашка белого уксуса;
– 1 стакан воды;
– полстакана меда;
– 1/4 стакана дижонской горчицы;
– 1 столовая ложка специй для маринования;
– 1 столовая ложка семян укропа;
– 1 чайная ложка чесночного порошка;
– пол чайной ложки соли.
Приготовление:
- В большой кастрюле смешайте уксус, воду, мед и дижонскую горчицу. Добавьте специи для маринования, семена фенхеля, чесночный порошок и соль.
- Доведите смесь до кипения, а затем варите примерно 5 минут. Огурцы помойте и нарежьте соломкой.
- Разложите нарезанные огурцы в чистые стерилизованные банки, оставив сверху немного места.
- Залейте огурцы горячим рассолом, оставляя примерно 1 сантиметр свободного места сверху каждой банки.
- Следите, чтобы огурцы были покрыты рассолом полностью.
- Плотно закройте банки крышками и поставьте их в большую кастрюлю с горячей водой.
- Прокипятите банки на водяной бане 10 минут, чтобы обеспечить правильную пастеризацию.
- После пастеризации выньте банки из воды и оставьте до полного остывания.
- Храните банки в прохладном темном месте по крайней мере 2 недели перед употреблением, чтобы ароматы слились.