Ці кисло-солодкі солоні огірки мають чудовий вигляд та неймовірно апетитні. Вони набувають свого неповторного смаку завдяки кільком ключовим добавкам.

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Медово-гірчичні огірки

Час: 1 година

1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 кілограм огірків, нарізаних соломкою;

– 1 чашка білого оцту;

– 1 склянка води;

– пів склянки меду;

– 1/4 склянки діжонської гірчиці;

– 1 столова ложка спецій для маринування;

– 1 столова ложка насіння кропу;

– 1 чайна ложка часникового порошку;

– пів чайної ложки солі.

Приготування:

У великій каструлі змішайте оцет, воду, мед і діжонську гірчицю. Додайте спеції для маринування, насіння фенхелю, часниковий порошок і сіль. Доведіть суміш до кипіння, а потім варіть приблизно 5 хвилин. Огірки помийте та наріжте соломкою. Розкладіть нарізані огірки в чисті стерилізовані банки, залишивши зверху трохи місця. Залийте огірки гарячим розсолом, залишаючи приблизно 1 сантиметр вільного місця зверху кожної банки. Слідкуйте, щоб огірки були покриті розсолом повністю. Щільно закрийте банки кришками та поставте їх у велику каструлю з гарячою водою. Прокип’ятіть банки на водяній бані 10 хвилин, щоб забезпечити правильну пастеризацію. Після пастеризації вийміть банки з води та залишіть до повного охолодження. Зберігайте банки в прохолодному темному місці принаймні 2 тижні перед вживанням, щоб аромати злилися.

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