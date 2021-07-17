Как приготовить иранский суп с йогуртом: рецепт от Марко Черветти

В жару хочется легких и питательных блюд. Известный итальянский шеф-повар Марко Черветти поделился с поклонниками рецептом супа с йогуртом. Как правильно приготовить – читайте в материале.

Марко Четвертые рассказывает, как правильно приготовить суп с добавлением йогурта. Его можно подавать холодным и горячим.

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К блюду добавляют длиннозерный рис, чечевицу, нут, петрушку, ароматный фенхель и мяту, зеленый лук и чеснок. Лучше использовать натуральный греческий йогурт.

Как приготовить суп с йогуртом

В кастрюлю вылейте йогурт, добавьте воду, яйцо, сливочное масло, перец, поставьте на огонь. Петрушку, мяту, помойте, измельчите ножом. Чеснок очистите, нарежьте. Фенхель помойте, очистите, разрежьте пополам, нарежьте ломтиками. Лук помойте, нарежьте кольцами. В суп добавьте отваренный рис, нут, чечевицу. Далее – добавьте тыквенные семечки, лук, фенхель, петрушку с мятой. Готовьте до готовности риса. Выложите на тарелку, добавьте оливковое масло. Приятного аппетита!

– рис (Басмати);– 400 граммов греческого йогурта;– вода;– 1 яйцо;– 2 зубчика чеснока;– петрушка;– 3 столовые ложки чечевицы (отварной);– 3 столовые ложки нута (отварного);– зеленый лук;– фенхель;– тыквенные семечки;– мята (листья);– перец (горошек);– соль.

Как приготовить суп с йогуртом – рецепт от Марко Черветти в видео: