Как приготовить иранский суп с йогуртом: рецепт от Марко Черветти
17 июля 2021 , 11:55Читати новину українською
Источник:YouTube Марко Черветти
В жару хочется легких и питательных блюд. Известный итальянский шеф-повар Марко Черветти поделился с поклонниками рецептом супа с йогуртом. Как правильно приготовить – читайте в материале.
Марко Четвертые рассказывает, как правильно приготовить суп с добавлением йогурта. Его можно подавать холодным и горячим.
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К блюду добавляют длиннозерный рис, чечевицу, нут, петрушку, ароматный фенхель и мяту, зеленый лук и чеснок. Лучше использовать натуральный греческий йогурт.
Как приготовить суп с йогуртомИнгредиенты:
– рис (Басмати);
– 400 граммов греческого йогурта;
– вода;
– 1 яйцо;
– 2 зубчика чеснока;
– петрушка;
– 3 столовые ложки чечевицы (отварной);
– 3 столовые ложки нута (отварного);
– зеленый лук;
– фенхель;
– тыквенные семечки;
– мята (листья);
– перец (горошек);
– соль.
- В кастрюлю вылейте йогурт, добавьте воду, яйцо, сливочное масло, перец, поставьте на огонь.
- Петрушку, мяту, помойте, измельчите ножом.
- Чеснок очистите, нарежьте.
- Фенхель помойте, очистите, разрежьте пополам, нарежьте ломтиками.
- Лук помойте, нарежьте кольцами.
- В суп добавьте отваренный рис, нут, чечевицу. Далее – добавьте тыквенные семечки, лук, фенхель, петрушку с мятой. Готовьте до готовности риса.
- Выложите на тарелку, добавьте оливковое масло. Приятного аппетита!
Как приготовить суп с йогуртом – рецепт от Марко Черветти в видео: