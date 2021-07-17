Марко Четверті розповідає, як правильно приготувати суп з додаванням йогурту. Його можна подавати холодним і гарячим.

Читайте також Швидкі закуски з маринованої курятини: філе на шпажках, апетитні крильця, рол із шашликом

До страви додають довгозернистий рис, сочевицю, нут, петрушку, ароматний фенхель та м'яту, зелену цибулю та часник. Найкраще використовувати натуральний грецький йогурт.

Як приготувати суп з йогуртом

Інгредієнти:

– рис (Басматі);

– 400 грамів грецького йогурту;

– вода;

– 1 яйце;

– 2 зубчики часнику;

– петрушка;

– 3 столові ложки сочевиці (відвареної);

– 3 столові ложки нуту (відвареного);

– зелена цибуля;

– фенхель;

– гарбузове насіння;

– м'ята (листя);

– перець (горошок);

– сіль.

У каструлю вилийте йогурт, додайте воду, яйце, вершкове масло, перець, поставте на вогонь. Петрушку, м'яту, помийте, подрібніть ножем. Часник почистіть, наріжте. Фенхель помийте, почистіть, розріжте навпіл, наріжте скибочками. Цибулю помийте, наріжте кільцями. В суп додайте відварений рис, нут, сочевицю. Далі – додайте гарбузове насіння, цибулю, фенхель, петрушку з м'ятою. Готуйте до готовності рису. Викладіть на тарілку, додайте оливкову олію. Смачного!

Як приготувати суп із йогуртом – рецепт від Марко Черветті у відео: