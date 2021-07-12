Блюдо, которое спасет в жару: быстрый рецепт окрошки от Лилии Ребрик

Талантливая украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик поделилась с читателями вкусным рецептом окрошки, которую сама готовит дома в жаркие дни. Легкое в приготовлении блюдо точно понравится вашей семье.

В жаркие летние дни не хочется есть горячие блюда, а вот прохладная окрошка – в самый раз!

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Известная украинская телеведущая, актриса и мама замечательных детишек – Лилия Ребрик предложила поклонникам приготовить вкусное и холодное блюдо – окрошку по ее простому рецепту.

Рецепт окрошки

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4 – 5

4 – 5 Калорийность на 100 граммов: 89 ккал

Отварите картофель в мундирах в подсоленной воде. Охладите его и осторожно снимите кожицу. Нарежьте картофель кубиками и отправьте в холодильник. Мелкими кубиками нарежьте огурцы и тоже отправьте охлаждаться. Зеленый лук перетрите с солью и оставьте настаиваться. Отваренные куриные яйца нарежьте кубиками и отправьте в холодильник к остальным ингредиентам. Помойте редис, отрежьте хвостики и нарежьте кружочками. Смешайте картофель, редис, зеленый лук, огурцы, яйца и соль. Залейте ингредиенты кефиром и перемешайте. Разлейте окрошку по тарелкам. Для декора окрошки заморозьте кубики льда с укропом. Выложите их в тарелку и подавайте к столу. Приятного аппетита!

– 2 картофелины;– 2 огурца;– пучок зеленого лука;– 2 куриных яйца,– 300 г ветчины;– 5 – 6 шт. редиса;– укроп на ваш вкус;– кефир;– щепотка соли.