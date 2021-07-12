Блюдо, которое спасет в жару: быстрый рецепт окрошки от Лилии Ребрик
12 июля 2021 , 14:38Читати новину українською
Источник:инстаграм Лилии Ребрик
Талантливая украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик поделилась с читателями вкусным рецептом окрошки, которую сама готовит дома в жаркие дни. Легкое в приготовлении блюдо точно понравится вашей семье.
В жаркие летние дни не хочется есть горячие блюда, а вот прохладная окрошка – в самый раз!
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Известная украинская телеведущая, актриса и мама замечательных детишек – Лилия Ребрик предложила поклонникам приготовить вкусное и холодное блюдо – окрошку по ее простому рецепту.
Рецепт окрошки
- Время: 30 минут
- Порции: 4 – 5
- Калорийность на 100 граммов: 89 ккал
– 2 картофелины;
– 2 огурца;
– пучок зеленого лука;
– 2 куриных яйца,
– 300 г ветчины;
– 5 – 6 шт. редиса;
– укроп на ваш вкус;
– кефир;
– щепотка соли.
- Отварите картофель в мундирах в подсоленной воде. Охладите его и осторожно снимите кожицу. Нарежьте картофель кубиками и отправьте в холодильник.
- Мелкими кубиками нарежьте огурцы и тоже отправьте охлаждаться.
- Зеленый лук перетрите с солью и оставьте настаиваться.
- Отваренные куриные яйца нарежьте кубиками и отправьте в холодильник к остальным ингредиентам.
- Помойте редис, отрежьте хвостики и нарежьте кружочками.
- Смешайте картофель, редис, зеленый лук, огурцы, яйца и соль.
- Залейте ингредиенты кефиром и перемешайте.
- Разлейте окрошку по тарелкам.
- Для декора окрошки заморозьте кубики льда с укропом. Выложите их в тарелку и подавайте к столу. Приятного аппетита!