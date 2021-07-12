У спекотні літні дні не хочеться їсти гарячих страв, а от прохолодна окрошка – в самий раз!

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Відома українська телеведуча, акторка та мама чудових діточок – Лілія Ребрик запропонувала шанувальникам приготувати смачну та холодну страву – окрошку за її простим рецептом.

Рецепт окрошки

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4 – 5
  • Калорійність на 100 грамів: 89 ккал
  1. Відваріть картоплю у мундирах у підсоленій воді. Охолодіть її та обережно зніміть шкірку. Наріжте картоплю кубиками та відправте в холодильник.
  2. Дрібними кубиками наріжте гірки і теж відправте в холодильник охолоджуватися.
  3. Зелену цибулю перетріть з сіллю та залишіть настоюватися.
  4. Відварені курячі яйця наріжте кубиками та відправте в холодильник до решти інгредієнтів.
  5. Помийте редиску, відріжте хвостики й наріжте кружечками.
  6. Змішайте картоплю, редиску, зелену цибулю, огірки, яйця та сіль.
  7. Залийте інгредієнти кефіром та перемішайте.
  8. Розлийте окрошку по тарілках.
  9. Для декору окрошки заморозьте кубики льоду з кропом. Викладіть їх у тарілку та подавайте до столу. Смачного!