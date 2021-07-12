У спекотні літні дні не хочеться їсти гарячих страв, а от прохолодна окрошка – в самий раз!

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Відома українська телеведуча, акторка та мама чудових діточок – Лілія Ребрик запропонувала шанувальникам приготувати смачну та холодну страву – окрошку за її простим рецептом.

Рецепт окрошки

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4 – 5

4 – 5 Калорійність на 100 грамів: 89 ккал

Інгредієнти:

– 2 картоплини;

– 2 огірки;

– пучок зеленої цибулі;

– 2 курячих яйця;

– 300 г шинки;

– 5 – 6 шт. редиски;

– кріп на ваш смак;

– кефір;

– дрібка солі.