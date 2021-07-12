В жаркие летние дни не хочется есть горячие блюда, а вот прохладная окрошка – в самый раз!

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Известная украинская телеведущая, актриса и мама замечательных детишек – Лилия Ребрик предложила поклонникам приготовить вкусное и холодное блюдо – окрошку по ее простому рецепту.

Рецепт окрошки

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4 – 5

4 – 5 Калорийность на 100 граммов: 89 ккал

Ингредиенты:

– 2 картофелины;

– 2 огурца;

– пучок зеленого лука;

– 2 куриных яйца,

– 300 г ветчины;

– 5 – 6 шт. редиса;

– укроп на ваш вкус;

– кефир;

– щепотка соли.