В жаркие летние дни не хочется есть горячие блюда, а вот прохладная окрошка – в самый раз!

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Известная украинская телеведущая, актриса и мама замечательных детишек – Лилия Ребрик предложила поклонникам приготовить вкусное и холодное блюдо – окрошку по ее простому рецепту.

Рецепт окрошки

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4 – 5
  • Калорийность на 100 граммов: 89 ккал
  1. Отварите картофель в мундирах в подсоленной воде. Охладите его и осторожно снимите кожицу. Нарежьте картофель кубиками и отправьте в холодильник.
  2. Мелкими кубиками нарежьте огурцы и тоже отправьте охлаждаться.
  3. Зеленый лук перетрите с солью и оставьте настаиваться.
  4. Отваренные куриные яйца нарежьте кубиками и отправьте в холодильник к остальным ингредиентам.
  5. Помойте редис, отрежьте хвостики и нарежьте кружочками.
  6. Смешайте картофель, редис, зеленый лук, огурцы, яйца и соль.
  7. Залейте ингредиенты кефиром и перемешайте.
  8. Разлейте окрошку по тарелкам.
  9. Для декора окрошки заморозьте кубики льда с укропом. Выложите их в тарелку и подавайте к столу. Приятного аппетита!