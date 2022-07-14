Оладьи – быстрое и вкусное блюдо, которое может приготовить даже неопытный кулинар. Украинская кондитерка Лиза Глинская поделилась тремя рецептами оладий: капустными, кабачковыми с рыбой и классическими – дрожжевыми.

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Рецепт капустных оладий

  • Время: 30 – 40 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  1. Нарезаем капусту мелкими кусочками.
  1. Для теста смешиваем муку, соду и соль. Соединяем с кефиром и яйцами и перемешиваем в однородную консистенцию теста.


Капустные оладьи / Фото из архива Лизы Глинской

  1. Мелко нарубите зелень и смешайте все с капустой. Влейте в тесто и перемешайте.
  1. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжаривайте оладьи с обеих сторон.
  1. Выложите их на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла.

Приятного тебе аппетита!

Рецепт кабачковых оладий

  • Время: 40 – 60 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  1. Натрите кабачки на мелкой терке.
  1. Картофель почистите от кожуры, промойте водой и натрите на терке. Смешайте с кабачками и солью.
  1. Переложите массу в сито, чтобы стекла жидкость. Оставьте на 30 минут.


Кабачковые оладьи / Фото из архива Лизы Глинской

  1. Помойте рыбу, удалите кости, если есть кожу. Нарежьте ее на мелкие куски и смешайте с кабачково-картофельной массой.
  1. Добавьте яйца и перемешайте. Всыпьте муку и замесите однородное тесто на оладьи.
  1. Обжаривайте оладьи на масле с обеих сторон на среднем огне.

Приятного тебе аппетита!

Рецепт дрожжевых оладий

  • Время: 40 – 60 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  1. Для приготовления теста на оладьи просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Смешайте с сахаром и дрожжами. Отставьте на 10 минут.
  1. Добавьте соль, теплое молоко и растительное масло. Перемешайте и оставьте на 30-40 минут в теплом месте без полотенец. Тесто обязательно накройте слоем пищевой пленки или кухонным полотенцем.


Дрожжевые оладьи / Фото из архива Лизы Глинской

  1. Разогрейте сковороду с растительным маслом и выложите тесто ложкой.
  1. Обжаривайте оладьи с обеих сторон до золотистой корочки.
  1. Готовые оладьи переложите на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.
  1. Подавайте блюдо с домашним вареньем или сметаной.

Приятного тебе аппетита!

Видеорецепт приготовления капустных оладий: