Оладьи – быстрое и вкусное блюдо, которое может приготовить даже неопытный кулинар. Украинская кондитерка Лиза Глинская поделилась тремя рецептами оладий: капустными, кабачковыми с рыбой и классическими – дрожжевыми.
Читайте также С чем объединить помидоры: лучшие комбинации вкусов
Рецепт капустных оладий
- Время: 30 – 40 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Нарезаем капусту мелкими кусочками.
- Для теста смешиваем муку, соду и соль. Соединяем с кефиром и яйцами и перемешиваем в однородную консистенцию теста.
Капустные оладьи / Фото из архива Лизы Глинской
- Мелко нарубите зелень и смешайте все с капустой. Влейте в тесто и перемешайте.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжаривайте оладьи с обеих сторон.
- Выложите их на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла.
Приятного тебе аппетита!
Рецепт кабачковых оладий
- Время: 40 – 60 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Натрите кабачки на мелкой терке.
- Картофель почистите от кожуры, промойте водой и натрите на терке. Смешайте с кабачками и солью.
- Переложите массу в сито, чтобы стекла жидкость. Оставьте на 30 минут.
Кабачковые оладьи / Фото из архива Лизы Глинской
- Помойте рыбу, удалите кости, если есть кожу. Нарежьте ее на мелкие куски и смешайте с кабачково-картофельной массой.
- Добавьте яйца и перемешайте. Всыпьте муку и замесите однородное тесто на оладьи.
- Обжаривайте оладьи на масле с обеих сторон на среднем огне.
Приятного тебе аппетита!
Рецепт дрожжевых оладий
- Время: 40 – 60 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Для приготовления теста на оладьи просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Смешайте с сахаром и дрожжами. Отставьте на 10 минут.
- Добавьте соль, теплое молоко и растительное масло. Перемешайте и оставьте на 30-40 минут в теплом месте без полотенец. Тесто обязательно накройте слоем пищевой пленки или кухонным полотенцем.
Дрожжевые оладьи / Фото из архива Лизы Глинской
- Разогрейте сковороду с растительным маслом и выложите тесто ложкой.
- Обжаривайте оладьи с обеих сторон до золотистой корочки.
- Готовые оладьи переложите на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.
- Подавайте блюдо с домашним вареньем или сметаной.
Приятного тебе аппетита!
Видеорецепт приготовления капустных оладий: